Die hawkishen Aussagen der Fed lassen heute Gold "crashen" - das Edelmetall fällt unter die Marke von 1800 Dollar. Einer der Treiber der Schwäche bei Gold ist die heftige Aufwertung des Dollars (Euro-Dollar fällt ca. 200 pips seit der Fed) - dazu kommt der Anstieg der Real-Rendite. Offenkundig ist die US-Notenbank erschreckt durch den stärkeren und länger als erwartet anhaltenden Anstieg der Inflation in den USA. Macht die Fed nun einen Fehler, weil sie wegen der Inflation in Panik gerät und dann auf die Bremse drückt? Manches deutet daraufhin, dass der Wirtschatsboom in den USA im nächsten Qaurtal schon wieder vorbei sein könnte - für Gold wäre das eher gut..

Das Video "Gold crasht - macht die Fed einen Fehler?" sehen Sie hier..