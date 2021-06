Neue DFB-Krise wegen Ethiker-Causa

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Deutsche Fußball-Bund ist in die nächste Krise gestolpert und weckt Erinnerungen an dubiose Machtmanöver der skandalumtosten FIFA. Nach dem überraschenden Führungswechsel und den Rücktritten fast aller Mitglieder der Ethikkommission ist das Aufpassergremium des DFB plötzlich handlungsunfähig - und die Empörung über das Präsidium ist groß. "Das Ding ist brutal und nicht nachvollziehbar", sagte der vom Chefposten der Kommission entfernte Jurist Bernd Knobloch der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag. Der ebenfalls brüskierte Theologe Nikolaus Schneider sprach von einem "unterirdischen" Verhalten.

Neben den beiden Männern trat auch Korruptionsexpertin Birgit Galley aus der Ethikkommission zurück - damit bleibt in dem Gremium nur Irina Kummert übrig. Die Personalberaterin war vom DFB-Präsidium am Mittwoch mit 7:5-Stimmen als neue Vorsitzende gewählt worden. Sie soll dem Verband nun Vorschläge für die Nachbesetzungen machen. Das Gremium ist erst mit mindestens drei Mitgliedern handlungsfähig.