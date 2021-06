PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Börsen in Mittel- und Osteuropa haben am Donnerstag ohne klare Richtung geschlossen. Verluste gab es in Warschau und Moskau, während die Börsen in Prag und Budapest leichte Gewinne verbuchten.

In Prag schloss der tschechische Leitindex PX 0,22 Prozent höher bei 1173,95 Punkten. Die schwer gewichteten Titel von Erste Group (plus 0,70 Prozent), CEZ (plus 0,48 Prozent) und Avast (plus 0,35 Prozent) standen jenen von Komercni Banka (minus 0,70 Prozent) gegenüber.