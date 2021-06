Überarbeiteter SKODA KODIAQ feiert Bestellstart (FOTO)

Weiterstadt (ots) - > Motorhaube, Kühlergrill und Frontstoßfänger glänzen in

neuem Design



> Attraktive Vier-Augen-Leuchtgrafik inklusive neuen LED-Scheinwerfern plus

Voll-LED-Heckleuchten



> Konnektivität und Unterhaltung: Infotainmentsysteme der neuesten Generation

mit bis zu 9,2 Zoll großem Bildschirm, CANTON-Soundsystem mit elf Lautsprechern





Seite 2 ► Seite 1 von 4

> Weiterentwickelter SKODA KODIAQ ab 29.990 Euro bestellbarDer umfangreich überarbeitete SKODA KODIAQ kann ab sofort geordert werden. Dasauf Wunsch siebensitzige SUV mit emotionalerem Design, aufgewertetem Interieurund erweiterter Ausstattung steht in den Ausstattungslinien Active, Ambition,Style, L&K sowie als Designlinie SPORTLINE und Sondermodell CLEVER bereit. Zudemergänzt der 180 kW (245 PS) starke KODIAQ RS (Kraftstoffverbrauch kombiniert 7,4l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert 170 g/km) die Baureihe. Der Einstiegspreisfür den überarbeiteten KODIAQ Active liegt bei 29.990 Euro.Die emotionalere Designsprache des weiterentwickelten KODIAQ zeigt sich in dererhöhten Motorhaube und dem neu gestalteten, aufrechter stehenden SKODA Grill.Front- und Heckstoßfänger in Aluminiumdesign setzen schicke Akzente. Zu denHighlights zählen neue LED-Scheinwerfer - auf Wunsch inklusive Matrix-Funktion -und Voll-LED-Heckleuchten mit animierten Blinkern. Aerodynamisch optimierteLeichtmetallräder zwischen 18 und 20 Zoll unterstreichen den dynamisch-markantenAuftritt. Der hochglänzend schwarze Heckspoiler und seitliche Finlets neben derHeckscheibe reduzieren den Luftwiderstand und verbessern die Aerodynamikzusätzlich.Die Infotainmentsysteme mit bis zu 9,2 Zoll Bildschirmdiagonale stammen aus derdritten Generation des Modularen Infotainment-Baukastens des Volkswagen Konzernsund bieten eine permanente Online-Konnektivität dank integrierter eSIM.Smartphones lassen sich über die Wireless SmartLink-Technologie sowie AndroidAuto, Apple CarPlay und MirrorLink(TM) drahtlos mit dem KODIAQ verbinden. Mitder digitalen Sprachassistentin Laura können Fahrer das Infotainmentsystemkomfortabel per Sprachbefehl bedienen. Auf Wunsch stattet SKODA das SUV mit demVirtual Cockpit aus. Die Ansicht des 10,25 Zoll großen Bildschirms über demLenkrad lässt sich individuell einstellen. Das optionale CANTON-Soundsystemverfügt ab sofort über elf Lautsprecher plus einen Subwoofer im Kofferraum.Mit Ausnahme des KODIAQ RS und der Ausstattungslinie L&K bildet immer der 1,5TSI ACT mit 110 kW (150 PS) und 6-Gang-Schaltgetriebe die Basismotorisierungaller Versionen (SKODA KODIAQ: Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,9-5,6 l/100 km,CO2-Emissionen kombiniert 135-129 g/km; SKODA KODIAQ SPORTLINE: