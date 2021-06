Weta Digital bietet in Kooperation mit Autodesk Creative Cloud-Produktionspipeline der nächsten Generation an

Weta Digital, eines der weltweit führenden Studios für visuelle Effekte, bringt in Kooperation mit Autodesk Inc. (NASDAQ: ADSK), dem weltweit operierenden Anbieter von Medien- und Unterhaltungssoftware, WetaM auf den Markt. Dieses bahnbrechende Produkt bietet von Weta Digital konzipierte und entwickelte Tools, die vollständig in Autodesk Maya integriert sind. Weta Digital wurde für seine Tools mit 13 Academy Sci-Tech Awards (Technik-Oscars) ausgezeichnet. Verschiedene Filmemacher haben diese Tools für einige der weltweit erfolgreichsten Film- und Fernsehproduktionen genutzt, darunter beispielsweise für „Der Herr der Ringe“, „Avatar“, „Game of Thrones“ und „Planet der Affen“. Weta beabsichtigt, WetaM im vierten Quartal als private Beta-Version auf den Markt zu bringen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210617005792/de/