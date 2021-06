17.06.2021 / 23:55

München, 17. Juni 2021 - Mynaric (Frankfurter Wertpapierbörse: M0Y, ISIN: DE000A0JCY11) hat heute die Eröffnung seiner ersten dedizierten Fertigungsstätte für die Serienproduktion von Laserkommunikationsgeräten für den Luft- und Raumfahrtsektor gefeiert, die speziell für die Fertigung dieser Produkte in hohen Stückzahlen ausgelegt wurde. Im Rahmen der Veranstaltung hat Mynaric das Ziel einer Produktionskapazität für seine neue Fertigungsstätte von 2.000 Einheiten pro Jahr angekündigt. Eine deutliche Erhöhung der bisher angestrebten Produktionskapazität.

Die neu eröffnete Fertigungsstätte befindet sich am Sonder- und Forschungsflughafen Oberpfaffenhofen bei München, Deutschland, in unmittelbarer Nähe des Hauptsitzes von Mynaric. Größe, Layout und Abläufe der Einrichtung wurden so gestaltet, dass sie eine skalierbare Produktion ermöglichen, die sich an die dynamische Entwicklung des Laserkommunikationsmarktes und die Nachfrage in den verschiedenen Marktsegmenten anpassen lässt. Das Design der 1.600 m² großen Einrichtung orientiert sich an Lean-Manufacturing-Prinzipien, wobei Teilefluss, Integrationsplätze, Endmontage und Testmöglichkeiten im Hinblick auf Effizienz und hohe Stückzahlen optimiert sind. Um die geplanten Produktionsziele zu erreichen, sind in der Fertigungsstätte bis zu drei 8-Stunden-Schichten vorgesehen und werden rund 200 neue Arbeitsplätze geschaffen.



Mit der Eröffnung dieser neuen Fertigungsstätte setzt Mynaric seine Strategie fort, industrielle Kapazitäten aufzubauen, die für den großvolumigen Einsatz von Laserkommunikationsprodukten in luft- und weltraumgestützten Kommunikationsnetzwerken erforderlich sind. In Bezug auf Lieferketten und Beschaffung verfolgt Mynaric einen einzigartigen Ansatz, der sich auf die Reduzierung der Abhängigkeit von kritischen Lieferanten und die Minimierung von Risiken im Zusammenhang mit dem Start der Großserienfertigung konzentriert, während gleichzeitig Wettbewerbsvorteile erhalten bleiben und die Marktposition gesichert wird. Diese spezielle Lieferketten- und Beschaffungsstrategie sieht für Mynaric-Produkte eine Kombination aus den folgenden Elementen vor: