adidas (ADS): der Sportartikelhersteller konsodidiert am 20er-EMA und könnte einen Ausbruch vorbereiten >>> B

Für Freude und Liquidität könnte ein Verkauf von Reebok sorgen. Angeblich sollen sowohl Wettbewerber als auch Finanzinvestoren Interesse signalisiert haben.

Rückblick:Mit einem mageren Plus von etwa 1.8 Prozent trat die Aktie des deutschen Sportartikelherstellers in den letzten sechs Monaten nahezu auf der Stelle. Nach einem heftigen Auf und Ab ist, gab es zuletzt einen Pullback zum 20er-EMA. Wir sehen eine Dreiecksformation, die in den letzten beiden Tagen den Ansatz einer Widerstandslinie formierte. Beim Verlassen der Formation nach oben ließe sich auf eine weiterhin positive Kursentwicklung schließen.

Chart vom 16.06.2021 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 292.05 EUR

Mein Expertenmeinung zu ADS

Meinung: Das lange erwartete Ende des Lockdown mit der aktuell stattfindenden Fußball-Europameisterschaft und den in Kürze anstehenden Olympischen Spielen bereitet Hoffnung, dass die Kassen bald wieder klingeln könnten. Für zusätzliche Freude und Liquidität könnte ein Verkauf von Reebok sorgen. Angeblich sollen sowohl Wettbewerber als auch Finanzinvestoren Interesse signalisiert haben.

Mögliches Setup: Auf Grund der allgemeinen Volatilität vor dem Hexensabbat wollen wir grundsätzlich vorsichtig agieren, behalten aber den Kursverlauf für einen möglichen Long-Einstieg im Auge. Die Details zu diesem Long Setup gibt es im Alphatrader-Chat bei ratgeberGELD.at

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in ADS.

Veröffentlichungsdatum: 17.06.2021

