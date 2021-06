Michael Li tritt Human Horizons als Co-Präsident bei

SHANGHAI, 18. Juni 2021 /PRNewswire/ -- Human Horizons, das Unternehmen, das hinter dem weltweit ersten entwicklungsfähigen Super-SUV, dem HiPhi X, steht, hat bekannt gegeben, dass Michael Li dem Unternehmen als Co-Präsident beigetreten ist und direkt an Ding Lei, den Vorsitzenden, Gründer und CEO von Human Horizons, berichtet. Mit seiner großen Erfahrung in der Automobilindustrie wird Michael auch als Vorsitzender des Vertriebs und Service fungieren und den gesamten HiPhi-Vertrieb, den Kundendienst, die Kundenentwicklung, den täglichen Betrieb, die Marken-PR und die Produktkommunikation beaufsichtigen. In Zukunft wird Michael sich der Verbesserung der gesamten Qualität des Kundendienstes des Unternehmens widmen, um eine positive Erfahrung während des gesamten Kundenlebenszyklus zu gewährleisten.

Zu seiner Ernennung sagte Michael Li: „Ich fühle mich sehr geehrt, dem Team von Human Horizons beizutreten. Dies ist ein innovatives Unternehmen, das nicht nur führend in der Automobilbranche ist, sondern auch versteht, was die Verbraucher wirklich wollen und wie man es ihnen geben kann. Unter der Führung von Ding Lei und dem aktuellen Managementteam hat das Unternehmen in kurzer Zeit sehr beeindruckende Ergebnisse erzielt. Ich freue mich darauf, ihre Arbeit fortzusetzen, engere Beziehungen zu den Anwendern zu knüpfen und wirklich großartige Qualitätsprodukte und -dienstleistungen anzubieten."

Der Gründer und CEO von Human Horizons, Ding Lei, sagte: „Michaels Ernennung ist ein entscheidender Schritt auf der nächsten Etappe unserer Reise bei Human Horizons. Er bringt viel Erfahrung und Wissen im Bereich Marketing und Markenführung mit und ist gleichzeitig ein vorausschauender Visionär. Zu diesem Zeitpunkt ist die termingerechte Auslieferung des HiPhi X ein wichtiger Meilenstein für das Unternehmen und markiert den Beginn einer neuen Phase der Co-Creation mit unseren Anwendern, um gemeinsam echte Werte zu schaffen."

Michael Li hat einen Bachelor-Abschluss in Ingenieurwesen von der Hefei University of Technology und einen Master-Abschluss in Energietechnik von der Dalian University of Technology; er erhielt außerdem einen EMBA von der China Europe International Business School. Michael hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten und wurde während des 30. und 40. Jahrestages der chinesischen Reformen zu einer bemerkenswerten Persönlichkeit in der chinesischen Automobilindustrie ernannt.