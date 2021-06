Hightech-Perlen im Fokus: TeamViewer, aifinyo, Cogia

Die Welt wird immer digitaler und immer vernetzter. Daher gehören Hightech-Aktien zu den Highflyern an der Börse. Unternehmen wie Paypal, Palantir oder Zoom sind absolute Anlegerlieblinge. Auffällig ist, Hightech-Unternehmen haben ihren Sitz in den …

Die Welt wird immer digitaler und immer vernetzter. Daher gehören Hightech-Aktien zu den Highflyern an der Börse. Unternehmen wie Paypal, Palantir oder Zoom sind absolute Anlegerlieblinge. Auffällig ist, Hightech-Unternehmen haben ihren Sitz in den USA. In Deutschland gibt es wenige Innovationstreiber, doch es gibt sie. Zu ihnen gehört TeamViewer als einer der wenigen Technologieunternehmen im MDAX. Noch am Anfang stehen aifinyo und Cogia. FinTec aifinyo wächst profitabel und profitiert davon, dass inzwischen nicht nur Privatpersonen Online-Banking nutzen, sondern auch immer mehr Unternehmen. Von der Analyse der riesigen Datenmengen im Internet und Social Media profitiert Börsenneuling Cogia. Alle drei Aktien überzeugen derzeit mit positiven Meldungen.Lesen sie den Artikel hier weiter