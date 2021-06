Curevac versus solidem Vermögensaufbau!

Lieber Leser,

der Curvac Crash steckt einigen Anlegern bestimmt noch in den Knochen. Vor einem generellen Crash an den weltweiten Börsen wären auch wir von Feingold Resarch nicht sicher. Crashs werden nämlich selten vorhergesehen, sondern kommen aus dem sprichwörtlichen Nichts; sonst wären sie in den aktuellen Kursen auch eingepreist. Insofern dürfen Sie die medienwirksamen Aussagen von den bekannten Crashpropheten gerne ignorieren. Wir zeigen unseren Lesern in unserem Börsendienst, wie mit unvorhergesehenden Ereignissen Geld verdient werden kann und wie man seinem Portfolio einen Crashtest unterzieht. Wir wollen Sie fit machen für den Markt.