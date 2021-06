Technologie Provider und Enabler ALSO Group ist Teil der 50 Global Leaders auf Bloomberg.com Bloomberg.com präsentiert die ALSO Holding AG im Rahmen des Projekts "50 Global Leaders" in Zusammenarbeit mit der TBD Media Group. Das eigens für diesen Anlass produzierte Video dokumentiert, wie das Unternehmen dazu beiträgt, den Arbeits- und Lebensalltag für und mit seinen Kunden zu verbessern. Digitale Plattformen und Cloudbasierte Lösungen sind entscheidende Instrumente in dieser Transformation.

"50 Global Leaders" porträtiert 50 innovative und führende Unternehmen weltweit auf bloomberg.com. Unter dem Motto "Lead the Change" zeigt die Dokumentationsreihe auf, wie sich diese Player und deren Führungskräfte aktuellen Herausforderungen stellen und die Zukunft nachhaltig mitgestalten. Die ALSO Group treibt zusammen mit ihrem Ökosystem, den Herstellern und Resellern von IT-Lösungen und Services, die Digitalisierung voran und unterstützt Wirtschaft und Gesellschaft dabei, nachhaltig und profitabel zu wachsen.

Ein Beispiel dafür ist das Internet of Things. Es wird bald in jedem Büro, in jeder Werkshalle vertreten sein. Die Vernetzung smarter Geräte wird Unternehmen dabei helfen, Büros in moderne Arbeitsplätze zu verwandeln. Dafür nutzt die Medialine Group Workplace+ von ALSO: Mit Hilfe von Sensoren und einer sicheren und skalierbaren IoT-Plattform wird die Nutzung von Büroräumen optimiert. So spart die Medialine Group Kosten, steigert die Kapazitäten und Nutzung der Büroräume - und bietet Workplace+ auch den eigenen Kunden an.

Cloudbasierte Lösungen bieten Unternehmen unzählige Vorteile wie Skalierbarkeit, Flexibilität, Kostentransparenz und -kontrolle, da man nur bezahlt, was man wirklich braucht. Diese Vorteile macht sich aConTech mit seinem as-a-service Portfolio zunutze. Durch die Partnerschaft mit ALSO hat das Unternehmen innerhalb weniger Monate erfolgreich international expandiert und profitiert dabei in höchstem Masse vom grossen Ökosystem der ALSO Group.