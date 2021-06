Technical Trading: 50%-Chance im USD/YEN

Der Yen bringt uns die nächste Trading-Gelegenheit. Dazu schauen wir uns den CoT-Report an, und vergleichen die aktuelle Ausgangssituation mit historischen Situationen. Was genau es damit auf sich hat, und mit welchem Produkt ich dies nutzen möchte, zeige ich in diesem Video: Zum VideoBULLISH | Was sieht gut aus [weiter]