Die Daimler AG ruft unter dem Herstellercode 5499636 Mercedes-Benz-Fahrzeuge diverser Klassen zurück.

Zwischen Mai 2019 und September 2020 musste die Daimler AG weitere Rückrufschreiben an Mercedes-Halter schicken. Unter dem Rückrufcode 5499636 wurden rund 43.000 Mercedes-Dieselfahrzeuge in die Werkstätten zurückbeordert. Betroffen sind diverse Klassen unterschiedlicher Baureihen und Baujahre. Die Fahrzeughalter sollen ein Softwareupdate auf die Motorsteuerung aufspielen lassen.

Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hatte die Rückrufe als zuständige Behörde verpflichtend angeordnet und überwacht die laufende Rückrufaktion. Damit musste der Stuttgarter Autobauer Daimler diese Rückrufe umsetzen und alle betroffenen Fahrzeughalter informieren. Das Rückrufschreiben richtet sich an Besitzer verschiedener Modelle der C-, GLC-, GLE-, ML- und S-Klasse. Konkret sind folgende Modelle und Ausführungen vom Rückruf 5499636 betroffen:

· Mercedes C 300 Hybrid, Baureihe 205 (Baujahr 2013 bis 2016)

· Mercedes GLC 220d 4MATIC (Baujahr 2015 bis 2016)

· Mercedes GLC 250d 4MATIC (Baujahr 2015 bis 2016)

· Mercedes GLC Baureihen 166 und 253 (Baujahr 2015 bis 2016)

· Mercedes GLE Baureihe 166 NAG3 4x2 (Baujahr 2015 bis 2018)

· Mercedes ML Baureihen 166 und 253 (Baujahr 2015 bis 2016)

· Mercedes S Baureihe 222, Hybrid (Baujahr 2013 bis 2016)

· Mercedes S 300 h (Baujahr 2013 bis 2016)

· Mercedes S 300 BlueTec Hybrid (Baujahr 2013 bis 2016)

Bei allen im Rahmen der Aktion 5499636 zurückgerufenen Mercedes-Fahrzeugen handelt es sich nach aktuellen Kenntnissen um Mercedes-Benz-Modelle mit dem 2,0 Liter-Dieselmotor OM651 der Abgasnormen Euro 6 T oder Euro 6 W.

Illegale Abschalteinrichtung reduziert Abgasreinigung im Mercedes-Diesel

Die Halter werden im Rückrufschreiben dazu aufgefordert, den Wagen in die Werkstatt zu bringen, um ein Softwareupdate aufspielen zu lassen. Mithilfe des Updates soll die unzulässige Abschalteinrichtung im Mercedes-Dieselmotor deaktiviert werden. Ohne das Update reduziert diese Abschalteinrichtung die Abgasreinigung im Straßenverkehr in einem solch großen Umfang, dass der Wagen die gesetzlichen Emissionsgrenzwerte nicht einhält. Der Mercedes-Diesel stößt damit weit mehr gesundheitsschädliche Stickoxide aus als gesetzlich erlaubt.

Diese Abschalteinrichtungen kritisiert nicht nur das KBA – und fordert daher zum Rückruf auf –, der Betrug beschäftigt auch zahlreiche Gerichte in Deutschland und Europa. Der Europäische Gerichtshof erklärte vergangenes Jahr, dass Abschalteinrichtungen illegal sind, wenn sie sich im Normalbetrieb negativ auf die Abgasreinigung auswirken – was bei den Mercedes-Fahrzeugen der Fall ist. Auch der Bundesgerichtshof erkennt hier einen Betrug und bestätigt den Haltern der manipulierten Fahrzeuge einen Schadensersatzanspruch. Diverse Gerichte in Deutschland – Landgerichte und Oberlandesgerichte – urteilen nun im Sinne der Verbraucher und sprechen den Mercedes-Kunden eine Entschädigung zu. In der Regel muss Daimler das manipulierte Fahrzeug zurücknehmen und den Kaufpreis nach Abzug einer Nutzungsentschädigung für die gefahrenen Kilometer erstatten. Diese Nutzungsentschädigung fällt aber meist geringer aus als der Wertverlust, den der Mercedes durch den Abgasskandal erleidet.

Fordern auch Sie Schadensersatz von Daimler! In einer kostenlosen Erstberatung prüfen wir, ob Sie Anspruch auf eine Entschädigung haben und erklären Ihnen, wie eine Klage gegen den Autobauer abläuft. Die Kanzlei VON RUEDEN vertritt bereits mehr als 14.000 Mandanten gegen die Autohersteller im Abgasskandal – davon über 3.000 gegen Daimler. Mit mehr als 500 verbraucherfreundlichen Urteilen in verschiedenen Instanzen zählen wir zu den führenden Kanzleien im Abgasskandal und werden von Finanztip empfohlen. Nehmen Sie Kontakt zu uns auf: info@rueden.de oder 030 / 200 590 770.