Eric Sprott kauft sich groß ein und stemmt sich gegen den Markt! Das ist Ihre Chance!

Der Goldpreis fiel in diesem verbreiteten „Heile Welt“ Szenario in dieser Woche ins Minus und mit ihm auch fast durch die Bank die meisten Rohstoff-, allen voran die Goldunternehmen.

Barrick, Newmont, die mittelgroßen Produzenten und natürlich auch die meisten Junior-Explorer – alle im roten Bereich.

Doch wem ist das vollkommen egal und wer nutzt genau diese Einstiegschancen für seinen zukünftigen Profit?

Genau, Börsenmilliardär und Rohstoff-Legende Eric Sprott.

Sprott stemmt sich vehement gegen den Trend und investiert aktuell in ganz großem Maßstab in den Edelmetallsektor und dabei in letzter Zeit fast ausschließlich in Unternehmen, die im neuen Gold-Hotspot Central Newfoundland Gold Belt tätig sind.

Eric Sprott ist für mich so in etwa der Warren Buffett des Rohstoffsektors.

Niedrig bewertete Qualitätstitel werden genau dann aufgesammelt, wenn sie gerade mal nicht en vogue sind und die Bewertungen im Keller. Dabei achtet Sprott – genau wie Warren Buffett – streng auf Qualität, insbesondere des Managementteams und der Projektgebiete.

Und gerade in der vergangenen Nacht finalisiert Sprott nun auch sein Investment in meinen Neufundland-Goldrausch Play TRU Precious Metals Corp. (TSXV: TRU │ WKN: A2QE59 │ ISIN: CA89778V1040) – und zwar nach dem Motto „Klotzen, nicht kleckern“.

„Eric Sprott Announces Investment in TRU Precious Metals Corp.“

Sollte Sprott in Zukunft auch noch seine zusätzlich erhaltenen Aktienwarrants ausüben, hält er mit einem Schlag 24 Prozent des Unternehmens.

Mit ist nach kurzer Recherche kein anderes Unternehmen mit Tätigkeitsfeld in Newfoundland bekannt, bei dem Sprott mit einer so großen prozentualen Position eingestiegen ist!

Ein sehr großer Vertrauensbeweis, denn Sprott kann sich wirklich frei aussuchen, in welche Unternehmen er investiert: Er wird überall quasi mit Handkuss begrüßt und „gepampert“ was das Zeug hält, denn jeder will sich mit dem Qualitätssiegel „Sprott“ als Investor schmücken.

Ein ganz anderer Gedanke kam mir dann noch, als ich die gestern veröffentlichte Pressemitteilung von TRU Precious Metals noch einmal gelesen habe.

Schauen wir mal auf die Karte:

Das Projektgebiet Rolling Pond von TRU Precious Metals grenzt genau an das südliche Ende des Queensway Projekte von New Found Gold (TSX-V: NFG), auf dem New Found Gold am 21. Mai 2021 Gehalte von bis zu 146,2 Gramm Gold je Tonne vermelden konnte!

Wie gestern von TRU Precious Metals verkündet, wurde auf Rolling Pond nun das erste Felderkundungsprogramm erfolgreich abgeschlossen, das nun den Ausgangspunkt für weitere Explorationstätigkeiten bildet.

Lesen Sie hier die News in der deutschen Übersetzung durch IRW Press:

„TRU Precious Metals schließt Bodenprobenprogramm auf seiner Rolling Pond Liegenschaft, angrenzend an New Found Golds Queensway Projekt, ab“

Mehr Hintergrundinformationen zu TRU Precious Metals finden Sie auch in meinem Artikel „Neufundland-Goldrausch: Newcomer mit Star-Ambitionen“ vom Dienstag dieser Woche.

Ist es eventuell eine mittelfristige Strategie von Sprott, sich gerade bei den Unternehmen, die strategisch gelegene Projektgebiete im Portfolio haben, groß einzukaufen, ein entsprechendes Stimmrechtspaket aufzubauen und dann später eine große Konsolidierungsaktion zu starten?

Sprich: Sprott könnte zukünftig die treibende Kraft hinter zahlreichen Übernahme- bzw. Akquisitionstätigkeiten in Neufundland werden und hier nach und nach einen ganz großen Player erschaffen. Reine Spekulation meinerseits!

Aber für uns Privatanleger eventuell eine Riesenchance….

Denn wenn ich eins weiß: Sprott ist Vollprofi, tut nichts ohne Hintergedanken und weiß genau, was er macht.

Meist in den berühmten „Hinterzimmerdeals“ – und nein, dass ist nichts Negatives. So werden umgangssprachlich einfach in Kanada die Gespräche bezeichnet, die halt etwas abseits der Masse (z.B. bei den großen Branchenveranstaltungen wie der PDAC in Toronto) und hinter verschlossenen Türen geführt werden.

Und Sprott ist berühmt für genau solche Deals!

Ganz wichtig: Investments in Junior-Explorer sind kein „Schnell-und-hektisch-über-Nacht-reich-werden-Plan“. Das gilt insbesondere auch für TRU Precious Metals Corp. (TSXV: TRU │ WKN: A2QE59 │ ISIN: CA89778V1040).

Obwohl teilweise in der Aktie auch eine schöne Volatilität drin ist, die von so manchen Trader/Zocker gut für kurzfristige Trades und Gewinne genutzt werden kann, sehe ich einen mittel-/längerfristigen Anlagehorizont von mindestens 3-6-12 Monaten, besser noch von mehreren Jahren als wesentlich stressfreier und zudem insgesamt auch als wesentlich profitabler an.

Denn gerade bei einer aktuellen Marktbewertung von TRU Precious Metals von unter 20 Mio. Can$ (und damit einer der niedrigsten Marktkapitalisierungen im Goldsektor in Neufundland überhaupt) bietet sich langfristiger orientierten Investoren womöglich ein Kurspotenzial von mehreren Hundert, wenn nicht gar Tausend Prozent.

Das soll definitiv keine konkrete Kursprognose von mir sein, denn wie schon in meinem Artikel gestern zu Heliostar Metals geschrieben ist meine neu erworbene Kristallkugel noch nicht richtig funktionsbereit, aber genau solche Entwicklungen hat man – im richtigen Marktumfeld – schon dutzendfach gesehen.

Wenn Sie auch einmal eine solche Hammer-Performancechance im Depot haben möchten: TRU Precious Metals könnte Ihr „Lotto-Schein ins Glück“ sein – powered by Eric Sprott….

Lesen Sie zur Abrundung vor Ihrem Einstieg bitte auch noch unbedingt meinen Artikel „Neufundland-Goldrausch: Newcomer mit Star-Ambitionen“ und schauen sich mein Video-Interview mit TRU’s CEO Joel Freudman an. Ja, das kostet etwas Zeit, gibt Ihnen aber ein umfassenderes Bild des Unternehmens und verbessert Ihre Entscheidungsbasis.

Denn es ist Ihr Geld und Sie treffen dafür die Entscheidungen.

Ich kann Ihnen diese Anlagechancen nur zeigen, handeln müssen Sie selbst!

TRU Precious Metals Corp. (TSXV: TRU │ WKN: A2QE59 │ ISIN: CA89778V1040)

Investment-Highlights



Bohrprogramm gerade angekündigt und geplante Bohrmeter danach direkt verdoppelt – positive Bohrergebnisse könnten dann den Katalysator für eine Neubewertung der Aktie bilden.

Altius Minerals als größter Anteilseigner und Optionspartner für das Golden Rose Projekt bürgt für Managementqualität und Seriosität.

Alle Projekte von Tru Precious Metals liegen strategisch äußerst günstig in direkter Nähe zu Projektgebieten (noch) größerer Wettbewerber.

Über kurz oder lang könnte es meiner Meinung nach zu vermehrten Konsolidierungs- und Übernahmetätigkeiten, Joint-Ventures oder anderen M&A-Aktivitäten kommen, die dann sicherlich mit gehörigen Kursaufschlägen verbunden sein sollten.

Die aktuelle Unternehmensbewertung mit nur rund 20 Mio. Can-$ ist lächerlich günstig und bietet im Vergleich zum Wettbewerb eine unglaublich günstige Einstiegsgelegenheit.

Ich wünsche Ihnen ein erfolgreiches Händchen und das notwendige Quäntchen Glück bei Ihren Investmententscheidungen!

Ihr

Redaktionsschluss: Freitag, 18. Juni 2021 – 08:00 Uhr MEZ

Meine Philosophie: Wofür steht Stock-Telegraph?



Mit meinen Aktienvorstellungen im Stock-Telegraph möchte ich Ihnen ein möglichst umfassendes Bild zu den einzelnen Unternehmen vermitteln – selbstverständlich nach meiner persönlichen subjektiven Einschätzung heraus. Wichtige Voraussetzung für mich ist dabei jeweils ein persönliches Gespräch mt den Unternehmensvorständen. Viele der "Macher" kenne ich bereits seit Jahren oder sogar Jahrzehnten und man läuft sich fast jedes Jahr auf den wichtigsten Branchenveranstaltungen wie der PDAC in Toronto oder der Cambridge House Konferenz in Vancouver über den Weg und tauscht sich - oftmals auch sehr "informell" - aus. Aber auch darüber hinaus habe ich immer einen "direkten Draht" zu den Managementteams der von mir vorgestellten Unternehmen und kann diese jederzeit anrufen bzw. in der Regel eher "antexten" wenn es irgendwo brennt - und zumeist bekomme dann auch umgehend sehr interessante und (hoffentlich) für uns alle profitable Informationen. Natürlich nur im Rahmen des gesetzlich erlaubten - kein legitim agierender Vorstand wird so "blöd" sein, mir irgendwelche Insiderinformationen mitzuteilen (auch wenn viele andere Börsenbriefschreiberlinge dies immer wieder gerne suggerieren...). Aber dennoch habe ich in den letzten Jahrzehnten gelernt, hier gewisse "Stimmungen" zu deuten und auch einigermaßen zwischen den Zeilen zu lesen. Ansonsten verlasse ich mich bei meinen Recherchen rein auf öffentlich frei verfügbare Informationen wie z.B. die jeweiligen Unternehmenswebseiten, Social Media Kanäle, Unternehmenspräsentationen und - nachrichten sowie Einschätzungen anderer ausgewiesener Experten, z.B. Researchberichte von Broker-Häusern. Das ganze versuche ich dann für Sie in einfacher und hoffentlich verständlicher Weise aufzuarbeiten und zusammenzufassen. Denn genau so machen es auch die professionellen Investoren: Keine schönen Geschichten, sondern „Fakten, Fakten, Fakten“ gepaart mit persönlicher Einschätzung durch eigene Erfahrungswerte und Hintergrundgespräche mit dem Management. Wichtig: Alle meine Artikel spiegeln immer nur - auf Basis der mir zur Verfügung stehenden Informationen - meine eigene, persönliche und subjektive Meinung wieder. Zudem sollten alle von mir dargebotenen Informationen und Meinungen nur den Ausgangspunkt für Ihre eigene individuelle Unternehmensprüfung bilden. Aus diesem Grund werde ich auch immer versuchen, weitere mir bekannte Berichte und Informationen mit Quellenangaben zu hinterlegen, damit Sie alle Fakten selbstständig nachprüfen können. Für Sie heißt das: Etwas mehr eigener Arbeitseinsatz, aber dafür auch eine bessere Einschätzungsmöglichkeit des vorhandenen Kurspotentials und eine wesentlich fundamentiertere Entscheidungsfindung. Schließlich ist es Ihr Geld! Jedoch bin ich auch selbst in vielen Fällen in den von mir vorgestellten Aktien investiert, wobei ich auf diesen und andere mögliche Interessenkonflikte in jedem Artikel eindeutig und transparent verweise.

Machen wir gemeinsam "Fette Beute".

