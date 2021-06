Fed-Entscheidung führt im Dow Jones zum Trendbruch

Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) hat vorgestern die Markterwartungen weitestgehend erfüllt. So wurde verkündet, dass der Leitzins unverändert bleibt und die Anleihekäufe in der bisherigen Höhe fortgesetzt werden.

Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) hat vorgestern die Markterwartungen weitestgehend erfüllt. So wurde verkündet, dass der Leitzins unverändert bleibt und die Anleihekäufe in der bisherigen Höhe fortgesetzt werden. An diesen Beschlüssen bestand im Vorfeld kaum ein Zweifel. Zudem räumte Fed-Chef Jerome Powell auf der Pressekonferenz ein, dass man über die Anleihekäufe diskutiert habe. Diese Änderung von einem „darüber nachdenken“ hin zu einem „darüber reden“ hatte der Markt auch erwartet. Im Statement des Federal Open Market Committee (FOMC) zu den geldpolitischen Beschlüssen gab es zudem nur kleine Änderungen. Dabei wurde der Text an zwei Stellen lediglich an die aktuellen Gegebenheiten angepasst.

FOMC-Statement wurde lediglich an die aktuelle Situation angepasst

Nun heißt es, dass Fortschritte bei den Impfungen die Auswirkungen der Krise im Bereich der öffentlichen Gesundheit auf die Wirtschaft wahrscheinlich weiter verringern werden, jedoch Risiken für die Wirtschaftsaussichten bestehen bleiben. Mit diesen Risiken hat die Fed aus meiner Sicht das Festhalten an den bisherigen Maßnahmen begründet.