JPMORGAN belässt HENKEL VORZUEGE auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Analystin Stacy Pollard passte in einer am Freitag vorliegenden Studie ihre Erwartungen an das diesjährige Wachstum (auf vergleichbarer Basis) auf 7,3 Prozent nach oben an. Für den Gewinn je Aktie und die operative Marge kürzte sie aber ihre Jahresschätzungen wegen des Gegenwinds durch höhere Rohstoffpreise./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2021 / 22:11 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2021 / 00:15 / BST





