CureVac – so geht Börse

Spannend ist die Entwicklung bei CureVac. Die Tübinger haben am Freitag um 22.30 Uhr eine Meldung zum Stand der Wirksamkeitsstudie herausgegeben. Nun muss man nicht davon ausgehen, dass man mit der Erstellung der Meldung nicht fertig wurde und daher unwillentlich so spät veröffentlichte. Wenn ein Unternehmen eine Meldung quasi ins Wochenende versendet ist das in der Regel Kalkül. Curevac braucht mehr Zeit. Dies liegt wohl auch an den Covid-Mutationen, welche die Wirksamkeit des Impfstoffs verringern könnten. Biontech und Moderna konnten ihre Impfstoffe ohne Mutationen testen und daher auch extrem gute Wirkungsgrade erzielen, die nun natürlich ein Maßstab für Curevac sind. Einen entsprechenden Beitrag im Handelsblatt findet ihr hier hinter der Bezahlschranke. An der Börse kommt die Entwicklung ebenfalls nicht gut an. Wir würden derzeit nicht einsteigen / nachkaufen und könnten uns eine Korrektur Richtung 70 / 75 Euro vorstellen. Am Montag fehlt der Handel in den USA. Dort könnte am Dienstag durchaus nochmal Druck auf die Aktie kommen.