Noch ist Big Oil eine feste Größe an den internationalen Märkten. Aktuell konnten sich die Ölkonzerne angesichts steigender Ölpreise zwar leicht erholen - vom Vorkrisenniveau sind sie allerdings noch etwas entfernt. Der Hauptgrund für die herausfordernde Lage von Big Oil ist der internationale Kampf gegen den Klimawandel, der mit dem Regierungswechsel in Washington eine neue Dynamik bekommen hat. Vor allem für die US-Öl-Riesen ist dieser Druck Richtung erneuerbare Energien völliges Neuland. Anders als ihre europäischen Kollegen haben sie sich in der Vergangenheit kaum auf erneuerbare Energien umgestellt. Nicht zuletzt wegen der schützenden Hand des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump konnten sie sich weiter auf ihre fossilen Brennstoffe konzentrieren. Kurz- bis mittelfristig sollten die US-Öl-Riesen wie Chevron jedoch von der anziehenden Wirtschaft und dem steigenden Öl-Preis profitieren.

Zum Chart

Mit Chevron lässt sich bei einer Dividendenrendite von rund 5 Prozent und der Phantasie auf höhere Ölpreise mittelfristig noch gutes Geld verdienen. So hat sich der Chevron-Kurs gut von dem coronabedingten Tief Mitte März 2020 erholt und strebt in Richtung partiellem Hoch bei 111,62 US-Dollar. Zum All Time High vom Juni 2014 bei 135,10 US-Dollar gibt es noch jede Menge Potenzial. Aktuell hat der Kurs eine Seitwärtsrange ausgebildet und könnte zeitnahe zu einer neuen Range auf einem höheren Niveau übergehen. Bei Überwindung des Widerstandes auf Höhe von 111,62 US-Dollar ist der Weg frei, um das Niveau bei 122,92 US-Dollar anzulaufen. Auf der Unterseite lassen sich Unterstützungen bei 100,65 US-Dollar und 95,51 US-Dollar identifizieren. Die Experten der Citigroup halten den Aufwärtstrend bei Öl aber für intakt und prognostizieren, dass der Brent-Preis bald die Marke von 80 Dollar erreichen werde.