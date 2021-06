Anlegerverlag CureVac: Jetzt noch einsteigen? Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 18.06.2021, 08:52 | 46 | 0 | 0 18.06.2021, 08:52 | Foto: www.anlegerverlag.de Hochstimmung herrscht heute bei den Aktionären von CureVac. Schließlich weist die Kurstafel für die Aktie ein Plus von rund vier Prozent aus. Der Titel landet damit in der Spitzengruppe der Tagesgewinner. Doch bleiben die Bullen auch in den kommenden Tagen am Ruder? Anmerkung der Redaktion: Startet CureVac jetzt richtig durch? Mit dieser Frage beschäftigt sich unser brandaktueller Sonderreport, den Sie hier kostenlos abrufen können. Die übergeordnete Technik bleibt trotz des Anstiegs angeschlagen. Weil die Aktie aus dem Stand unter eine wichtige Haltezone fallen kann. Dieses wichtige Tief wurde bei 33,00 EUR markiert. Daher versprechen die nächsten Tage Hochspannung. Anleger, die von dem Geschäftsmodell nicht überzeugt sind, bekommen die Chance, ihre Baisse-Positionen aufzustocken. So bekommen Put-Käufer oder Leerverkäufer durch die Kursexplosion einen saftigen Rabatt. Anleger, die für CureVac bullish eingestellt sind, erhalten durch den Anstieg eine Bestätigung. Fazit: Sind das bei CureVac jetzt Kaufkurse oder geht es weiter runter? Lesen Sie unbedingt unsere umfassende Analyse. Einfach hier kostenlos anfordern.





