Deutsche Anleihen geben etwas nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen haben sich am Freitag nach deutlichen Kursschwankungen der vergangenen Tage nur wenig bewegt. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Morgen geringfügig um 0,05 Prozent auf 172,43 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen lag bei minus 0,20 Prozent.

Zuvor waren die Kurse von Bundesanleihen am Mittwoch nach Äußerungen der US-Notenbank Fed stark gefallen, woraufhin am Donnerstag eine kräftige Erholung folgte. Die Aussagen der Fed wurden an den Finanzmärkten dahingehend gedeutet, dass sich diese bald Gedanken über die Rückführung ihrer Anleihekäufe (Tapering) machen könnte.