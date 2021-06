Core One Labs beauftragt Kanadas renommierteste Anwaltskanzlei für Immaterialgüterrecht zur Unterstützung der Patenteinreichungen

Vancouver, British Columbia, Kanada – 18. Juni 2021 – Core One Labs Inc. (CSE: COOL), (OTC: CLABF), (Frankfurt: LD62, WKN: A2P8K3) (das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass die Anwaltskanzlei Smart & Biggar LLP („Smart and Biggar“) mit der Betreuung sämtlicher IP-Einreichungen für die Firmen Akome Biotech Ltd. („Akome”) und Vocan Biotechnologies Inc. („Vocan“) beauftragt wurde.

Smart & Biggar ist Kanadas größte und renommierteste Anwaltskanzlei für Immaterialgüterrecht. Das preisgekrönte IP-Team von Smart & Biggar hat schon den meisten erfolgreichen Firmen sowohl in Kanada als auch auf internationaler Ebene dabei geholfen, ihre Rechte an geistigem Eigentum zu schützen, zu stärken und für den Ausbau ihres Geschäfts zu nutzen. Innovative Pharma- und Life-Science-Unternehmen kann die Kanzlei durch kombinierte Kompetenzen im Strafrecht, Ordnungsrecht und Verfahrensrecht mit speziellen Kenntnissen bei der Durchsetzung ihrer Rechte an geistigem Eigentum in Kanada unterstützen. Mit mehr als 100 Rechtsexperten, Patentanwälten und Markenanwälten bietet die Kanzlei Smart & Biggar einem breiten Spektrum von Branchen sowie wissenschaftlichen und technischen Fachbereichen kompetente Unterstützung sowohl in rechtlichen als auch technologischen Angelegenheiten und kann für jeden Bereich führende Experten vorweisen.

„Wir freuen uns ganz besonders über die Zusammenarbeit mit Kanadas führender IP-Kanzlei, die uns bei all unseren PCT-Einreichungen zur Seite stehen wird, um unser geistiges Eigentum zu schützen und zu stärken. Die psychedelische Medizin steckt noch in den Kinderschuhen und viele unterschiedliche Firmen arbeiten an der Entwicklung vermarktungsfähiger psychedelischer Arzneimittellösungen. Wir von Core One sind aus unserer Sicht Vorreiter bei einer Reihe von bahnbrechenden psychedelischen Lösungen, die sich in der Zukunft als äußerst wertvoll erweisen werden. Die Beauftragung der führenden IP-Kanzlei Kanadas ist der erste Schritt in Richtung Wertschöpfung und Schutz von Werten, von denen alle Aktionäre profitieren sollen“, meint Joel Shacker, CEO des Unternehmens.