Schreibe Deinen Kommentar Scott712 Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien Frankfurt Eröffnung Dax am großen Verfallstag zunächst kaum bewegt Am deutschen Aktienmarkt haben sich auch am Freitag die Bewegungen in Grenzen zunächst gehalten. Dies könnte sich aber im Tagesverlauf ändern, denn es ist großer Verfallstag. Kontrakte auf Aktien und Indizes an den Terminbörsen laufen an diesem Tag …