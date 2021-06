GR Silver Mining hat einen kompletten Silber-Gold-Distrikt in Mexiko konsolidiert. Nun steht die erste große Ressourcenschätzung für das Plomosas-Projekt vor der Tür. Am kommenden Dienstag können sich Anleger im Rahmen eines Live-Webinars mit CEO Marcio Fonseca informieren und direkt Fragen ans Management stellen – auch auf Deutsch.

GR Silver Mining (0,63 CAD | 0,43 Euro; CA36258E1025) war vor drei Jahren angetreten, um den historischen Rosario Mining Distrikt in Mexiko zu konsolidieren. Das Management hat sein Versprechen wahr gemacht. Erst wurde das San Marcial-Projekt gekauft, dann letztes Jahr das Plomosas-Projekt von First Majestic Silver und in diesem Jahr kaufte man die La Trinidad-Mine von Mako Mining, die noch bis 2019 in Betrieb war. Das Besondere daran: Die Projekte liegen in direkter Nachbarschaft zueinander, so dass GR Silver MIning praktisch eine Liegenschaft entwickelt (siehe Karte unten). Das spart Zeit und Geld. Im Juli steht die erste Ressourcenschätzung für die Plomosas-Mine ins Haus. Hier hat GR SIlver Daten von mehr als 500 Bohrlöchern geerbt, die die früheren Besitzer nie ausgewertet und veröffentlicht haTTen. Dazu kommen die Ergebnisse aus den eigenen Bohrungen. Diese Themen und die weiteren Pläne wird Gründer und CEO Marcio Fonseca am kommenden DIenstag (22. Juni) ab 16 Uhr deutshcer Zeit im Rahmen eines Webinars vorstellen.