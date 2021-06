Gastgewerbeumsatz im April 2021 um 6,3 % gegenüber Vormonat gesunken / Gastgewerbeumsatz 68,9 % unter Vorkrisenniveau

WIESBADEN (ots) - Gastgewerbeumsatz, April 2021 (vorläufige Ergebnisse)



-6,3 % real zum Vormonat (kalender- und saisonbereinigt)



-6,5 % nominal zum Vormonat (kalender- und saisonbereinigt)



+24,2 % real zum Vorjahresmonat





Der Umsatz im Gastgewerbe ist im April 2021 gegenüber März 2021 kalender- undsaisonbereinigt real (preisbereinigt) um 6,3 % und nominal (nichtpreisbereinigt) um 6,5 % gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis)nach vorläufigen Ergebnissen weiter mitteilt, lag der Umsatz kalender- undsaisonbereinigt real (preisbereinigt) 68,9 % unter dem Niveau des Februars 2020,dem Monat vor Ausbruch der Corona-Pandemie in Deutschland.Im Bereich der Hotels und sonstigen Beherbergungsunternehmen setzte sich imApril 2021 die positive Entwicklung des Vormonats nicht fort: Der reale Umsatzsank kalender- und saisonbereinigt um 10,8 % gegenüber März 2021. Ursächlich fürden Rückgang dürften die "Bundesnotbremse" und das Beherbergungsverbot zutouristischen Zwecken, auch über Ostern, sein. Gegenüber April 2020, als derUmsatz drastisch eingebrochen war, stieg der reale Umsatz allerdings um 32,8 %.Auch die Gastronomie wurde im April 2021 durch die weitreichendenCorona-Schutzmaßnahmen ausgebremst: Der reale Umsatz fiel im Vormonatsvergleichkalender- und saisonbereinigt um 5,5 %. Der Umsatz lag damit real 22 % über demNiveau des Vorjahresmonats April 2020, als die Gastronomie mit Ausnahme vonAbhol- und Lieferdiensten vollständig geschlossen war. Innerhalb der Gastronomiestieg der Umsatz der Caterer gegenüber März 2021 kalender- und saisonbereinigtreal um 2,6 %. Gegenüber dem Vorjahresmonat lag das Umsatzplus bei real 17,1 %.Methodische Hinweise:In allen Meldungen zu Konjunkturindikatoren sind die unterschiedlichenVergleichszeiträume zu beachten. Im Fokus der Konjunkturbeobachtung steht derVergleich zum Vormonat/Vorquartal. Hieraus lässt sich die kurzfristigekonjunkturelle Entwicklung ablesen. Der kalenderbereinigte Vorjahresvergleichdient einem längerfristigen Niveauvergleich und ist von saisonalen Schwankungenund Kalendereffekten unabhängig. In der aktuellen Corona-Krise kann es durch diezeitweise starken Rückgänge und Anstiege zu sehr unterschiedlichen Ergebnissenim Vormonats-/Vorquartalsvergleich und Vorjahresvergleich kommen. Um einendirekten Vergleich zum Vorkrisenniveau zu ermöglichen, wird bis auf Weiteres inallen Pressemitteilungen zu Konjunkturindikatoren, die saisonbereinigtvorliegen, zusätzlich ein Vergleich zum Februar 2020 beziehungsweise zum 4.Quartal 2019 dargestellt.Die monatliche Erhebung im Gastgewerbe erfasst nach dem Handels- undDienstleistungsstatistikgesetz (HdlDlStatG) vom 22. Februar 2021 Unternehmen(Erhebungseinheiten) des Gastgewerbes mit einem Jahresumsatz von mindestens 165000 Euro. Das Statistische Bundesamt berücksichtigt verspätete Mitteilungen derbefragten Erhebungseinheiten und aktualisiert deshalb laufend die erstennachgewiesenen Ergebnisse.Die Revisionstabellen geben Auskunft über die Auswirkungen der Aktualisierungenauf die Ergebnisse.Die Ergebnisse der Gastgewerbestatistik können besonders in den Sommermonatenvon denen der Tourismusstatistik abweichen, da zum Beispiel der Umsatz in denBeherbergungsunternehmen zeitlich nicht immer mit den Übernachtungenzusammenfällt. Auch methodische Unterschiede führen zu abweichenden Ergebnissen.Weitere Informationen befinden sich in den Erläuterungen zur Statistik und inden Qualitätsberichten zum Gastgewerbe und Tourismus.Die Ergebnisse zum Gastgewerbeumsatz sind neben weiteren Indikatoren zurEinordnung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie auch auf derSonderseite "Corona-Statistiken" im Internetangebot des StatistischenBundesamtes verfügbar.Lange Zeitreihen zur Monatsstatistik im Gastgewerbe können in der Tabelle Umsatzim Gastgewerbe (45213-0005) in der Datenbank GENESIS-Online abgerufen werden.Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen und Funktionensind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unterhttps://www.destatis.de/pressemitteilungen zu finden.