BaFin News Ramford Analytics Inc.: Hinreichend begründeter Verdacht für fehlenden Prospekt Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 18.06.2021, 10:25 | 26 | 0 | 0 18.06.2021, 10:25 | FRANKFURT (BaFin) -

Die BaFin hat den hinreichend begründeten Verdacht, dass die Ramford Analytics Inc. mit Sitz in Vancouver/Kanada in Deutschland Inhaberaktien der Ramford Analytics Inc. ohne den erforderlichen Prospekt öffentlich anbietet. Copyright: Bundesanstalt für Finanzdienstaufsicht / www.bafin.de - (18.06.2021)



