Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

AKTIE IM FOKUS Kaufempfehlung von RBI treibt Encavis an Eine Kaufempfehlung der österreichischen Raiffeisen Bank International (RBI) hat am Freitag den Kurs angetrieben. Mit einem Aufschlag von 3,2 Prozent auf 15,64 Euro setzten sich die Papiere an die Spitze des MDax der mittelgroßen Werte. Sie …