AMEC stellt Prismo UniMax(TM) MOCVD-System für Hochleistungs-Mini-LED-Produktion vor

Shanghai (ots/PRNewswire) - Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China

(http://www.amec-inc.com/) (AMEC, SSE-Aktiencode: 688012), gab heute die

Markteinführung des Prismo UniMax(TM)-Systems (UniMax) bekannt - eine

fortschrittliche Anlage für die metallorganische chemische Gasphasenabscheidung

(MOCVD), die für die Hochleistungs-Mini-LED-Produktion entwickelt wurde und

LED-Herstellern eine höhere Produktivität und niedrigere Betriebskosten

ermöglicht.



Das System ist die neueste Ergänzung des AMEC-Portfolios Prismo MOCVD-Produkte

(https://www.amec-inc.com/products.html#MOCVD) , das von den meisten der

weltweit führenden GaN-basierten LED-Hersteller eingesetzt wird. Es können bis

zu 4 Reaktoren in einem System untergebracht werden, die unabhängig voneinander

gesteuert werden können. Mit seinem innovativen, lokal einstellbaren Heizsystem

kann das UniMax-System eine hervorragende Wellenlängengleichmäßigkeit,

Wiederholbarkeit und Zuverlässigkeit für die Mini-LED-Produktion liefern.

Weitere neue Merkmale sind der optimierte Duschkopf für eine bessere

Gleichmäßigkeit und Produktionsstabilität sowie der groß dimensionierte

Suszeptor, der den Produktionsdurchsatz deutlich verbessern und die

Betriebskosten senken kann. Das System wurde für einen hohen Durchsatz gebaut

und bietet eine branchenführende Wafer-Kapazität mit Erweiterungsmöglichkeit auf

164 4-Zoll- oder 72 6-Zoll-Wafer durch Änderung der Suszeptor-Konfiguration.





AMEC hat bereits Aufträge für dieses Werkzeug von führenden Kunden in Chinaerhalten, weitere Kundenvorführungen sind in Arbeit. Die Werkzeuge stärken dasPortfolio von AMEC und bieten globalen LED-Herstellern neue Lösungen für ihreHerausforderungen in der Mini-LED-Produktion.Mit der steigenden Nachfrage nach Anwendungen in LED-basierten Fernsehern,Tablets, Laptops, Monitoren, Smartphones, Automobildisplays usw. gewinnenMini-LEDs als aufstrebende Technologie an Popularität, die die Display-Qualitätdurch überragende Helligkeit, präzise Dynamik und exzellenten Kontrast deutlichverbessern kann. Das UniMax-System wurde entwickelt, um Kunden bei derBewältigung der Herausforderungen in der Mini-LED-Produktion zu unterstützen undeine außergewöhnliche Wellenlängengleichmäßigkeit und Zuverlässigkeit zuerreichen, die für den Erfolg entscheidend sind."Mit der Kerntechnologie, die aus unserer bewährten Prismo-Plattform entwickeltwurde, ist das UniMax-System die innovativste MOCVD-Anlage, die einekosteneffektive Lösung für die Hochleistungs-Mini-LED-Produktion bietet", sagteDr. Gerald Yin, Chairman und CEO von AMEC. "Wir freuen uns, dass Prismo UniMaxvon führenden LED-Kunden in China eingesetzt wird. Die Werkzeuge können nichtnur die strengen technischen Anforderungen erfüllen, sondern auch eine höhereProduktivität bei geringeren Betriebskosten erreichen. Wir freuen uns, dass einneuer aufstrebender Markt für MOCVD früher als erwartet kommt. Wir freuen unsauf die Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Partnern, um die Entwicklung derMini-LED-Technologie und des MOCVD-Marktes weiter zu beschleunigen."Prismo UniMax ist ein eingetragenes Warenzeichen von AMEC.Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China (AMEC)AMEC ist Chinas führender Anbieter von Prozesstechnologien, Werkzeugen undFachwissen, die den globalen Herstellern von Halbleitern und LEDs helfen, ihreInnovations-, Produktions- und Gewinnziele zu erreichen. Die Ätzwerkzeuge desUnternehmens ermöglichen Chipherstellern die Herstellung von Bauelementen fürverschiedene Anwendungen bei Nodes bis zu 5 nm und darüber hinaus, während dieMOCVD-Anlagen des Unternehmens marktführend bei der Herstellung von blauen LEDssind. Mehr als 1800 AMEC-Prozesseinheiten, die beide Produktlinien umfassen,sind in 77 führenden Kundenfabriken in Asien und Europa installiert worden. AMEChat seinen Hauptsitz in Shanghai mit Niederlassungen in Nanchang und Xiamensowie regionalen Tochtergesellschaften in Japan, Südkorea, Singapur, Taiwan undden Vereinigten Staaten.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1535038/image.jpgPressekontakt:Winnie Xiong+86-21-61001199 ext 1450WinnieXiong@amecnsh.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/156620/4945261OTS: Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China