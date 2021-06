PoBeau gewinnt den German Brand Award (FOTO)

München (ots) - Nachhaltigkeit, Innovation, Einzigartigkeit, Kontinuität und

Zukunftsfähigkeit sind nur einige der Aspekte, auf die die Jury des German Brand

Awards einen aufmerksamen Blick wirft, um zu entscheiden, welche der über 1000

Marken, die sich alljährlich bewerben, mit der heißbegehrten Auszeichnung gekürt

wird.



Der Preis für erfolgreiche Markenführung





Initiiert von der Design- und Markeninstanz Deutschlands, juriert von einemhochkarätigen Expertengremium aus Markenwirtschaft und Markenwissenschaft: DerGerman Brand Award ist die Auszeichnung für erfolgreiche Markenführung inDeutschland. Er entdeckt, präsentiert und prämiert einzigartige Marken undMarkenmacher - und bringt nicht nur die Gewinnerinnen und Gewinner voran,sondern auch ihre jeweiligen Branchen. Die Jury setzt sich zusammen ausunabhängigen, interdisziplinären Expertinnen und Experten aus Unternehmen,Wissenschaft, Beratung, Dienstleistung und Agenturen.Stiftung German Brand InstituteVerliehen wird der Award von der Stiftung German Brand Institute, die bereits1953 gemeinsam vom Rat für Formgebung und der GMK Markenberatung ins Lebengerufen wurde, um sich u.a. durch Awards, Ausstellungen, Konferenzen, Seminareund Publikationen an der Förderung einzigartiger Marken, Designs undInnovationen zu beteiligen. Heute zählen zu dem Mitgliederkreis über 340 in- undausländische Unternehmen, deren gemeinsames Ziel es ist, die Bedeutung der Markeals entscheidenden Erfolgsfaktor von Unternehmen im nationalen undinternationalem Wettbewerbsumfeld zu stärken. Mit dem German Brand Award vergibtdie Stiftung eine einzigartige Auszeichnung für herausragende Markenführung.And the Winner is...Die Freude war groß, als Dr. Sandy Glückstein Anfang Juni 2021 erfuhr, dass ihreMarke "PoBeau", die sich dem Nischen- und Tabuthema der "Po-Pflege" widmet, miteinem der wichtigsten Awards im Bereich Markenführung ausgezeichnet wurde unddas gleich zweifach, denn PoBeau wurde in diesem Jahr nicht nur "Winner" in derKategorie "Excellent Brands - Beauty & Care" sondern auch "Newcomer Brand of theYear".Nachdem sich das deutsche Beauty Start Up bereits letztes Jahr über den Henkel Xathon Award im Bereich "female empowerment" freuen durfte, erreicht "PoBeau"mit der Auszeichnung des German Brand Awards einen weiteren außergewöhnlichenMeilenstein in der eigenen Unternehmensgeschichte. Die Geschichte von PoBeaubegann 2019 , nachdem Dr. Sandy Glückstein nach 15 erfolgreichen Jahren imManagement diverser DAX Organisationen und als freie Beraterin mit SchwerpunktManagement Beratung und Change-Management ihre erste eigene, professionelleBeauty-Brand ins Leben zu rief. Zu Gute kamen Dr. Sandy Glückstein ihrumfangreicher Erfahrungsschatz in der Unternehmens- und Produktentwicklung sowieihre Innovationsfreude, konzeptionelles Gespür und Risikobereitschaft."Wir freuen uns sehr und sind besonders stolz, dass unser außergewöhnlicher Wegund unsere Vision "salonfähige Po-Pflege" mit dieser wertvollen Auszeichnungprämiert wird. Wir gratulieren unserem Team zu diesem tollen Erfolg und dankenunseren Kunden wie Wegbegleitern für das positive Feedback und dieUnterstützung, die wir in den letzten Jahren erfahren durften. DANKE." Dr. SandyGlückstein und das PoBeau Team.Pressekontakt:Dr. Sandy Glücksteinmailto:beautiful@drglueckstein.com0178 350 55 29Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/148311/4945262OTS: Dr. Glueckstein Beautiful SkinCare GmbH