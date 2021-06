Relativ sicher werden die bereits eingepreisten Milliarden- Umsätze aus den Impfstofforders der EU, der Schweiz und einiger anderer Staaten

in dieser Grössenordnung nicht mehr erzielt werden können. Selbst wenn doch noch eine Zulassung – möglciherweise für Teilgruppen – erfolgen sollte, wird zumidnest in den zahlungskräftigen Volkswirtschaften bereits Ersatz von anderen Anbeitern spätestens jetzt fieberhaft beschaftt werden. Oder wie der SPD-Gesundhheitsexperte betont: „Realistischerweise wird der CureVac Impfstoff in Europa keine Rolle mehr spielen. Schon der AstraZeneca Impfstoff wird zunehmend ein Ladenhüter. Die Menschen haben Angst vor Varianten, wie Delta, und wollen nur die wirksamsten Impfstoffe wie BionTech oder Moderna.“ (Tweet Karl Lauterbach, 17.06.2021)

Plug Power überschreitet Nachfrist der NASDAQ. Und liefert bisher keinerlei Informationen, wann man nun endlich Q1 Zahlen „hat“.

WACKER Chemie did it again. Nochmals Prognose erhöht. Wie lange reicht es diesmal?

RIB Software SE holt Auftrag in Südafrika – kurz vor dem Squeeze Out stehend. Fragt sich, wann die nächsten Schritte erfolgen.

Nordex SE freut’s: gewinnt RWE eine Ausschreibung der Bundesnetzagentur. Ergebnis insgesamt 23 MW Nordexanlagen werden gebraucht.

So ist der Kursverfall der Aktie durchaus „passend“ . Bleibt die frage, ob die derzeitige Bewertung „noch passt“?

Hierbei sollte man nciht aus dem Auge verlieren, das bereits vor der Enttäuschung mit dem Bayer/CureVac Impfstoff der ersten Generation eigentlich das Unternehmen selber bereits VORHER mehr Chancen und scheinbar auch Überzeugung in die mit GSK gemeinsam umgesetzte Entwikclung des „impfstoffs der wzeiten Genration“ gelegt wurde.