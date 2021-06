Ölpreise setzen Konsolidierung fort

Anzeige

London 18.06.2021 - Die Ölpreise bewegen sich am Freitag weiter nach unten, belastet vom neuerlichen Anstieg der Covid-19 Fälle in Großbritannien. Der US-Dollar drückt auf die Rohstoffe insgesamt.



Innerhalb weniger Tage hat sich die Aufwärtsbewegung beim Ölpreis deutlich verlangsamt. Am gestrigen Donnerstag entfernten sich die Notierungen bereits deutlich von ihren mehrjährigen Hochs.