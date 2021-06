Fortsetzung der Bau-Tarifverhandlungen am 21./22. Juni 2021 Nachrichtenagentur: news aktuell | 18.06.2021, 11:45 | 30 | 0 | 0 18.06.2021, 11:45 | Berlin (ots) - Die Tarifverhandlungen für die rund 890.000 Beschäftigten im

Bauhauptgewerbe werden nach der ersten Verhandlungsrunde am 11. Mai nun

fortgesetzt am



21. / 22. Juni 2021 in Mainz.







Verhandlungsort: Atrium Hotel Mainz (Flugplatzstraße 44, 55126 Mainz)



Verhandlungsführer der Arbeitgeber ist Uwe Nostitz, Vizepräsident des

Zentralverbands Deutsches Baugewerbe.



Pressebetreuung: Daniel Arndt, erreichbar unter 0173 / 75 19 502 .



