UBS belässt ENEL auf 'Buy'

Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Sam Arie

Analysiertes Unternehmen: ENEL

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 10

Kursziel alt: 10

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Enel auf "Buy" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Zwar fühle sich der italienische Versorger mit seinen Zielen weiterhin wohl, dennoch sei die Frage, wie die Pläne 2021 und 2022 trotz des Gegenwinds durch Währungseffekte in Lateinamerika eingehalten werden können, schrieb Analyst Sam Arie in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Konsens für das operative Ergebnis (Ebitda) 2021 liege allerdings unter dem Plan und dürfte steigen, was Arie zufolge auch für 2022 gilt./ck/agVeröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2021 / 00:48 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2021 / 00:48 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.