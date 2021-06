Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

In Dänemark fallen die Masken – die Briten bangen um die Sommeröffnung Seit dem Montag gehört der allgegenwärtige Mund-Nasen-Schutz in Dänemark der Vergangenheit an. Beim Einkaufen, im Restaurant, an Bahnhöfen und in anderen öffentlichen Gebäuden müssen die Dänen sich künftig nicht mehr maskieren. Die einzige Ausnahme …