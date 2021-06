Autodesk-Aktie bleibt trotz laufender Konsolidierungsphase ein exzellenter Wachstumstitel

Der US-Spezialist für Konstruktionssoftware Autodesk will sich das australische Unternehmen Altium für 3.9 Milliarden US-Dollar einverleiben. Auch wenn sich die Australier noch gegen die Übernahme stemmen, so wird die Firma auch unabhängig von dem …

Der US-Spezialist für Konstruktionssoftware Autodesk will sich das australische Unternehmen Altium für 3.9 Milliarden US-Dollar einverleiben. Auch wenn sich die Australier noch gegen die Übernahme stemmen, so wird die Firma auch unabhängig von dem Zukauf in den kommenden Jahren deutlich expandieren.Seit Anfang 2016 befindet sich die Autodesk-Aktie (US0527691069) in einem überaus steilen Aufwärtstrend, der trotz einer mittlerweile fünf Monate andauernden Konsolidierungsphase unverändert intakt ist. Vielmehr stufen wir es als vollkommen normal ...