CFDs & Co.: Steuerhammer verunsichert Anleger / GodmodeTrader-Chefredakteur Daniel Kühn trifft mit Newsletter-Artikel den Nerv vieler Marktteilnehmer - was Trader jetzt wissen müssen München (ots) - "Ein verfassungswidriger Skandal" - so bezeichnet Daniel Kühn, Chefredakteur des Tradingportals GodmodeTrader, die Besteuerung von Termingeschäften. Konkret meint er damit eine Steuerrechtsänderung von 2019, die festlegte, dass ab 2021 Verluste aus Termingeschäften nur noch teilweise mit Gewinnen verrechnet werden können.

"Mich haben überwältigend viele Leserinnen und Leser angeschrieben, die nun endlich einen klaren Überblick über die Risiken des neuen Steuerrechts haben. Dass so etwas an anderen Stellen nicht besser und transparenter kommuniziert wird, ist fahrlässig. Damit kann man Leute in den Ruin treiben", so Daniel Kühn. Doch er bleibt optimistisch: "Die Tatsache, dass der Bundesfinanzhof die Frage der Verlustverrechnungsbeschränkungen bei Aktienverlusten durch das Bundesverfassungsgericht geklärt sehen will, macht sehr zuversichtlich, dass ähnliches auch bei den Termingeschäften und Totalverlusten passieren wird. Es sind schon Klagen angekündigt, u. a. von den Anlegerschützern wie DSW."

Alle Details zur Thematik sowie konkrete Tipps für Trader gibt es im aktuellen Godmode Newsletter: https://mailchi.mp/boerse-go/der-steuerhammer-fuer-anleger

