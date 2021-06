--------------------------------------------------------------

- Während der Pandemie haben viele Europäer ihr Trainingspensum deutlicheingeschränkt.- Die Einschränkungen im Breiten- und Freizeitsport wirkten sich auch auf dieAusgaben für Sportkleidung und -equipment aus. Vor allem Teamsportler warenweniger ausgabefreudig.- Viele Sportbegeisterte haben während der Einschränkungen mehr Sport in denMedien verfolgt als vorher. Auch bei der Fußball EM ist mit gewohnt hohenQuoten zu rechnen.Die Covid-19-Pandemie und die damit einhergehenden Hygiene- und Schutzmaßnahmenhaben in den vergangenen Monaten nicht zuletzt im Sport für deutlicheEinschränkungen gesorgt. Weite Teile des Vereins- und Breitensports durftennicht ausgeführt werden und Fitnessstudios und Schwimmbäder waren monatelanggeschlossen. Doch auch im Sport zeigt sich der Silberstreif am Horizont: DieEinschränkungen wurden mittlerweile deutlich gelockert und in ganz Europa freuensich Sportbegeisterte nun bald wieder zu ihrem gewohnten Trainingspensumzurückkehren zu können.Deloitte hat angelehnt an die vorjährigen Ausgaben der "Sports Retail Study" imFebruar und März 2021 über 11.000 Menschen in 20 europäischen Ländern zu ihremSportverhalten und -konsum vor, während und nach (erwartet) der Pandemiebefragt. Wenig überraschend hat die Trainingshäufigkeit der Befragten währendder Pandemie abgenommen. Der Anteil der Menschen, die mehrmals pro Wochetrainierten, sank im Vergleich zu vor der Pandemie von 49 auf 43 Prozent. DieseEntwicklung konnte in allen europäischen Ländern beobachtet werden - mitAusnahmen von Ländern, in denen es weniger Einschränkungen gab, wiebeispielsweise Schweden.Je weniger Training während der Pandemie, desto besser die VorsätzeSpannend ist auch, dass das Aktivitätsniveau in der Altersgruppe der16-24-Jährigen deutlich weniger sank als bei den anderen Altersgruppen. JungeSportler sind während der Pandemie häufiger auf alternative Sportarten wieJoggen umgestiegen. Alters- und länderübergreifend gilt: Je stärker dieRückgänge des Trainingspensums waren, desto mehr sportliche Aktivität haben sichdie Befragten für die Zeit nach der Pandemie vorgenommen."Sport bringt Menschen zusammen, egal ob im Handballverein, beim Public Viewingoder im Fitnessstudio. Was sonst großartig ist, wurde in der Pandemie zumProblem", erklärt Stefan Ludwig, Partner und Leiter der Sportbusinessgruppe beiDeloitte. "Individualsport war natürlich weiterhin möglich, aber das Training in