2021 steht die "Vienna Pride",soderoffizielleNameder Wiener Veranstaltungsreihe,unter dem MottoSichtbarkeit. Als weithin sichtbares Zeichen der Solidaritätwirdder UNIQA Tower am18. und 19. Juni (am Tag der Regenbogenparade)in den Farben des Regenbogens erstrahlen. Mit der Botschaft "LoveisLove, dieab der Dämmerung überdie LED-Fassadelaufen wird, trägt das Unternehmen eine wichtige Kernaussageder Pride-Communityselbstbewusstüber den Donaukanal nach außen. "In unserer Unternehmenskultur sind Offenheit und Aufgeschlossenheit tief verankert. Unsere vielfältige Gemeinschaft an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ermöglicht es uns, die Kraft der Diversität zu nutzen und so ein verlässlicher Begleiter für alle Menschen zu sein - ungeachtet ihrer individuellen Lebensentwürfe", so René Knapp, Vorstand Human Resources & Brand der UNIQA Insurance Group.Um den gesamten Pride Month sichtbar zu begleiten, weht zudem seit Anfang Juni die Regenbogenflagge vor der Unternehmenszentrale.

Gegen Diskriminierung, für Toleranz und mehr Sichtbarkeit

"UNIQA baut auf einer Versicherungsgemeinschaft auf. Diese Gemeinschaft ermöglicht Freiheit und Sicherheit zugleich. Jeder Mensch soll so sein dürfen, wie er ist, ohne sich vor anderen verstecken oder verstellen zu müssen. Wir glauben an die Menschlichkeit und stellen uns deshalb im Denken und Handeln entschieden gegen Intoleranz und Diskriminierung, betont René Knapp weiter.Nach dem "Werteturm" im April, mit dem der UNIQA Tower bereits einmal zum strahlenden Wertebotschafter für Toleranz, Vielfalt, Gleichstellung, Respekt, Inklusion, Gemeinschaft und Menschlichkeit wurde, setzt UNIQA somit ein weiteres Zeichen für eine offene und tolerante Gesellschaft.



Startschuss für weitere Initiativen



Die Beleuchtung des UNIQA Towers und das Hissen der

Regenbogenflagge bilden den Anfang eines nachhaltigen Engagements. DieseSymbolesind ein klarer AuftragfürweitereInitiativen, die das Bekenntnis von UNIQA zur Vielfaltunterstreichen sollen.

Die UNIQA Group ist eine der führenden Versicherungsgesellschaften in ihren Kernmärkten Österreich und Zentral- und Osteuropa (CEE).



