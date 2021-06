Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) / vom 21.06.2021 bis 25.06.2021 / (die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr)

Wiesbaden (ots) - Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes

(Nr. 287) Bevölkerungsstand zum Jahresende 2020(Nr. 288) Verkehrsunfälle, April 2021Dienstag, 22.06.2021(Nr. 289) Zum Tag des öffentlichen Dienstes am 23. Juli 2021: Personal imöffentlichen Dienst, Stichtag: 30.06.2020(Nr. 290) Schwangerschaftsabbrüche, 1. Quartal 2021(Nr. 291) Sterbefallzahlen in Deutschland (vorläufig), bis einschl. 23.Kalenderwoche(Nr. 25) Zahl der Woche: Tourismusintensität in der EU, Jahr 2019Mittwoch, 23.06.2021(Nr. 292) Einsatz des Treibhausgases Schwefelhexafluorid in verschiedenenWirtschaftsbereichen, Jahr 2020(Nr. 293) Wirtschaftsfaktor Umweltschutz, Jahr 2019Donnerstag, 24.06.2021(Nr. 294) Frühindikator für den Außenhandel (Exporte in Nicht-EU-Staaten,vorläufige Ergebnisse), Mai 2021(Nr. 295) Vorläufige Schutzmaßnahmen (Inobhutnahmen von Kindern undJugendlichen), Jahr 2020(Nr. 296) Heizungen in neuen Wohngebäuden nach Energieträgern, Jahr 2020(Nr. N 041) Erwerbstätigkeit im Rentenalter und demografischer Wandel, Jahre2019/2020Freitag, 25.06.2021(Nr. 297) Preisindizes für Wohnimmobilien (Häuserpreisindex), 1. Quartal 2021(Nr. 298) Bauhauptgewerbe (Auftragseingangsindex), April 2021(Nr. 299) Viehbestand (Rinder- und Schweinebestand), Stichtag 3. Mai 2021(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.