17.06.2021Stadlauer Malzfabrik Aktiengesellschaft1220 Wien, Smolagasse 1, FN 129547 kISIN AT0000797303E I N L A D U N GVor dem Hintergrund der bundesweiten Maßnahmen und Anstrengungen zur Eindämmungder Verbreitung des SARS-CoV-2 Virus hat der Vorstand mit Zustimmung desAufsichtsrates der Stadlauer Malzfabrik Aktiengesellschaft unter Hinweis aufArt. 32 § 2 COVID-19-GesG beschlossen, die102. ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaftam Montag, 26. Juli 2021, 10:00 Uhrim Schulungszentrum der Gesellschaft, 1220 Wien, Smolagasse 1, unterBerücksichtigung aller präventiver Maßnahmen (Einhaltung desSicherheitsabstandes und der gebotenen Hygienemaßnahmen) als Präsenz-Hauptversammlung abzuhalten.Tagesordnung1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31.12.2020, desLageberichtes des Vorstandes, des Corporate Governance Berichtes und desBerichtes des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 20202. Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss ausgewiesenenBilanzgewinnes3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für dasGeschäftsjahr 20204. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates fürdas Geschäftsjahr 20205. Wahlen in den Aufsichtsrat6. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 20217. Beschlussfassung über den Vergütungsbericht über die Vergütung desVorstandes und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 20208. AllfälligesDie Aktionäre haben die Möglichkeit, ab dem 05. Juli 2021 bei der Gesellschaft(1220 Wien, Smolagasse 1) oder auf deren Homepage (www.malzfabrik-ag.at) in dieUnterlagen gemäß § 108 Abs. 3 und 4 AktG Einsicht zu nehmen.Den Aktionären steht im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen das Recht zu, zuverlangen, dass Punkte auf die Tagesordnung der Hauptversammlung gesetzt undbekannt gemacht werden (§ 109 AktG). Weiters steht ihnen das Recht zurEinbringung von Beschlussvorschlägen (§ 110 AktG) und das Recht auf Auskunft inder Hauptversammlung (§ 118 AktG) zu. Das Recht nach § 109 AktG kann von jedemAktionär bis längstens am 21. Tag vor der Hauptversammlung, das ist der 05. Juli2021, schriftlich im Original und das Recht nach § 110 AktG kann bis längstens