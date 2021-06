GlobeAir bei Sommerreisen COVID-bedingt klar im Vorteil gegenüber herkömmlichen Airlines

Hörsching/Linz/Wien (ots) - Europas führender Privatjet-Anbieter punktet mit

übersichtlichen Reisevorschriften und weniger als 15 Minuten Boarding-Zeit.



Während kommerzielle Fluggesellschaften nach wie vor mit den sich ständig

ändernden Verordnungen und Schutzmaßnahmen zu kämpfen haben, die bei Reisenden

unnötigen Stress, Frust und zusätzlichen Zeitaufwand verursachen, punktet

GlobeAir - Europas führender Privatjet-Anbieter - mit übersichtlichen

Reisevorschriften und weniger als 15 Minuten Boarding-Zeit.





Privatjet-Anbieter stellen sich aber nicht nur den derzeitigenHerausforderungen, sondern gehen auf spezielle Kundenwünsche ein und schnürenmaßgeschneiderte Angebote wie Flug- und Hotel-Pakete. Für Passagierekommerzieller Airlines gilt es in erster Linie den Mehraufwand zusätzlicherReisedokumente zu bewältigen und sich durch Schalterkontakte und Warteschlangeneinem zusätzlichen Infektionsrisiko auszusetzen. Laut einer GlobeAir-Studie zuBeginn der Pandemie setzen darüber hinaus kommerzielle FluggesellschaftenPassagiere 700 Berührungspunkten aus - im Vergleich zu 20 der Geschäftsluftfahrt- und dies ist immer noch ein entscheidender Faktor für Passagiere, die nach densichersten Reisemöglichkeiten suchen.Die International Air Transport Association (IATA) als Dachverband derFluggesellschaften trübte die sommerliche Reiselust vieler bereits mit einerWarnung vor überdurchschnittlich langen Wartezeiten von bis zu drei Stunden fürCheck-in und Boarding bei kommerziellen Fluglinien, auch bei Kurzstreckenflügen.Diese Fluggesellschaften empfehlen Ihren Kunden daher mindestens drei Stundenvor dem Abflug am Flughafen einzutreffen. Das Prozedere vor Ort muss aufgrundsich ändernder Vorschriften laufend angepasst werden und wird im kommendenSommer noch von zusätzlichen Unsicherheiten begleitet: Es fehlen weiterhineinheitliche internationale Standards im Hinblick auf Gesundheitskontrollen,Reisebeschränkungen, Einreisebestimmungen und COVID-Nachweismöglichkeiten sowieklare Aussagen zum EU-weit gültigen "Grünen Pass" und dessen geplantenStarttermin.Weiter erschwert wird die Situation durch Unterbesetzungen beimFlughafenpersonal, der noch begrenzten Verfügbarkeit von Flugverbindungen,höheren Preisen im Vergleich zu vor der Pandemie und der anhaltenden Gefahr vonStreiks bei Fluglotsen und dem gesamten Airline-Personal."Wir erwarten diesen Sommer einen regelrechten Ansturm auf kommerzielleFlugreisen in Europa. Hunderttausende sehnen sich danach, wieder reisen zudürfen und zahlreiche Verbindungen werden wieder in die Flugpläne aufgenommen,während sich COVID-Vorschriften und Einreisebestimmungen nach wie vor aber