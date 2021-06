UBS belässt BHP GROUP auf 'Neutral'

Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Myles Allsop

Analysiertes Unternehmen: BHP GROUP

Aktieneinstufung neu: neutral

Aktieneinstufung alt: neutral

Kursziel neu: 20

Kursziel alt: 20

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die UBS hat die Aktie der BHP Group vor der finalen Entscheidung über das Investitionsprojekt Jansen in Kanada auf "Neutral" mit einem Kursziel von 2000 Pence belassen. In einer Präsentation über die Aussichten für Kali sei der Bergbaukonzern sehr zuversichtlich gewesen, schrieb Analyst Myles Allsop in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Nachfrage dürfte den Aussagen zufolge um jährlich ein bis drei Prozent wachsen und der Markt etwa im Jahr 2030 in ein Defizit laufen. BHP spreche über Kali als einen qualitativ hochwertigen Rohstoff. Er bleibe aber bei seiner neutralen Einschätzung zur Aktie, da er das Chance-Risiko-Verhältnis als ausgeglichen ansehe./ck/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2021 / 23:24 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2021 / 23:24 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.