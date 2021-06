Gold, die FED und das Liebe Geld

Die US-Notenbank FED ist seit dieser Woche im Vergleich zur Europäischen Zentralbank EZB einen Schritt weiter und macht sich nun offiziell Gedanken über eine Drosselung ihres Anleihenkaufprogramms. Dies kann weitreichende Auswirkungen haben – unter anderem auf den Goldpreis. Seit rund einem Jahr diversifizieren die easyfolio-Portfolios zu einem kleinen Anteil in Gold. Daher lohnt sich ein Blick auf die anstehenden Entwicklungen. Beibt der Ausblick für Gold positiv?

Am Mittwoch hat die Federal Reserve (FED) bekannt gegeben sich nun offiziell Gedanken über ein mögliches Tapering, also die Drosselung der Ankaufvolumina von US-Staatsanleihen und Hypothekenpfandbriefen zu machen. Aktuell kauft die FED jeden Monat Staatsanleihen in Höhe von 120 Mrd. US-Dollar um die US-Wirtschaft zu stützen. Die Entscheidung der FED war lange erwartet worden, blüht die US-Konjuktur doch seit Monaten.

Start der Drosselung ab Ende des Jahres?

Zentralbankentscheidungen beeinflussen nicht nur Aktien- und Rentenmärkte, sondern auch den Goldmarkt. Dementsprechend lohnt sich ein Blick auf die Aussagen der Fed und die bisherigen Trends in den unterschiedlichen Goldmärkten (zyklische Nachfrage, Schmuck- und Investitionsnachfrage).

Es wird erwartet, dass die FED entweder im August auf der jährlichen geldpolitischen Konferenz in Jackson Hole oder aber spätestens auf ihrer September-Sitzung einen konkreten Ablaufplan für das Rückfahren ihres Anleihenkaufprogramms vorlegen wird. Der Start wird für das Ende des Jahres oder das erste Quartal (Q1) 2022 erwartet. Insbesondere die Signale vom US-Arbeitsmarkt sollten hier ausschlaggebend sein. Welchen Einfluss hat die Entscheidung also auf den Gold-Kurs?

Goldpreis mit Luft nach oben

Der Nachfragebedingungen am Goldmarkt waren im ersten Quartal dieses Jahres eher positiv. Die Schmucknachfrage, die vor allem von der steigenden Mittelschicht der asiatischen Länder getragen wird, erreichte ein Achtjahreshoch mit einem Umsatz von rund 28 Mrd. USD. Dies entsprach einer Steigerung von 52%. Auch die Nachfrage aus der Industrie (+12%) bzw. die eher private Nachfrage nach Münzen und Barren (+36%) lag ebenfalls deutlich über dem Vorjahr. Die Zentralbanken kauften im ersten Quartal ebenfalls weiter Gold in ihre Bestände – auch wenn dies im Wesentlichen auf die Zukäufe der ungarischen Notenbank zurückzuführen war.

In US-Dollar gerechnet sank der Goldpreis seit Jahresanfang um rund 10% und handelt damit deutlich unter den Höchstständen. Verantwortlich für den schwächeren Goldpreis war vor allem die „fehlende“ ETF-Nachfrage nach Gold – auch Investitionsnachfrage seitens spekulativer Anleger genannt.

Tempo der Fed hat Einfluss auf Goldpreis

Summa summarum ist die Prognose für die Preisentwicklung im zweiten Halbjahr 2021 recht komplex. Wenngleich es einige positive (Nachfrage-)Entwicklungen zu verzeichnen gibt, stellen ein moderat stärkerer Dollar sowie leicht höhere US-Renditen ein paar Fragezeichen für höhere Goldnotierungen dar. Seit der Fed-Sitzung vom Juni ist klar, dass die amerikanische Notenbank durchaus gewillt ist, bei erkennbaren Inflationsgefahren auch entschlossen zu handeln. Ob es bei „nur“ zwei Zinserhöhungen bis Ende 2023 bleibt, wird sich zeigen – es hängt von der künftigen, unsicheren Entwicklung der Inflation ab. Allerdings ist auch klar, dass die US-Notenbank das kommende Tapering, also die Drosselung ihrer Wertpapierkäufe, sehr behutsam gestalten dürfte und die globale Renditeentwicklung in 2022 wieder einen leichten Rückwärtsgang einlegen sollte. Der Gegenwind für Gold sollte sich in Sachen Opportunitätskosten also in Grenzen halten.

Gutes Management macht den Unterschied

Wir sehen daher den Ausblick für Gold als positiv. In unseren easyfolio Portfolios bilden wir Gold durch einen Goldminen-ETF ab. Zwar ist die Aktienkursentwicklung der Goldminen stark mit dem Goldpreis korreliert. Allerdings können die Goldminen vor allem über das Management positiv überraschen. Bleiben die Förderkosten weiterhin unter Kontrolle? Werden keine neuen Großprojekte angekündigt, deren Kosten aus dem Ruder laufen können? Werden die Gewinne als Dividenden ausgezahlt und nicht in überteuerte Akquisitionen gesteckt? Mit dem aktuellen Management und seiner historischen Performance spricht einiges dafür. Damit bietet der Goldminen-ETF einen wichtigen Beitrag zur Diversifizierung und sollte mittelfristig zu einem zusätzlichen Ertrag führen.

Autor: Christian Gombert, Portfoliomanager easyfolio

