Anlegerverlag Bei Nel ASA ertönt das Signal zur Attacke! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 18.06.2021, 12:32 | 31 | 0 | 0 18.06.2021, 12:32 | Foto: www.anlegerverlag.de Die Bullen geben heute bei Nel ASA den Ton an. Immerhin wird die Aktie mit einem Plus von rund drei Prozent gehandelt. Ein Platz am Ende der Top/Flop-Liste des Tages ist dem Wertpapier damit kaum noch zu nehmen. Ist das die Zeit für Gewinnmitnahmen oder bleiben die Bullen noch länger am Ruder? Download-Tip: Aufgrund der großen Brisanz bei Nel ASA, finden Sie hier einen ausführlichen Sonderreport. Erheblich verbessert hat sich die technische Ausgangslage durch diese Rallye. Dieses Plus bringt die Aktie nämlich näher an eine charttechnische Hürde heran. Mittlerweile reicht ein weiterer Anstieg von rund acht Prozent für den Sprung auf ein neues 4-Wochen-Hoch. Der Hochpunkt liegt bei 1,87 EUR. Die nächsten Tage dürften also die ein oder andere Überraschung parat halten. Anleger, die allerdings eher vorsichtig sind, sollten sich jetzt den Einstieg in Puts überlegen. Schließlich erhöhen die gestiegenen Kurse die Renditechancen. Alle Nel ASA-Aktionäre reiben sich angesichts der heutigen Entwicklung vermutlich die Hände. Fazit: Sind das bei Nel ASA jetzt Kaufkurse oder geht es weiter runter? Lesen Sie unbedingt unsere umfassende Analyse. Einfach hier kostenlos anfordern.





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer