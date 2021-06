FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat Varta von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft, auch wenn der faire Wert von 130 auf 145 Euro angehoben wurde. Nach einer deutlichen Erholung in den zurückliegenden Wochen erscheine das Kurspotenzial erst einmal ausgeschöpft, urteilte Analyst Michael Punzet in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Unternehmen sollte aber weiterhin von einer steigenden Nachfrage nach hochwertigen Batterielösungen, insbesondere aus dem Unterhaltungsbereich, profitieren./tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2021 / 12:22 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2021 / 12:33 / MESZ