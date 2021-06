LOS ANGELES, 18. Juni 2021 -- Versus Systems Inc. („Versus“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: VS) (FRANKFURT: BMVB) hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen den Los Angeles Football Club (LAFC), ein Franchise der Profifußball-Liga Major League Soccer, ab sofort beim Engagement seiner Fans unterstützen wird, nachdem in Kalifornien nun wieder Live-Events stattfinden können.

Nach seinem Dauereinsatz bei den NHL-Playoffs, wo Versus das ‚Second-Screen-Engagement‘ für die um den Stanley Cup ritternden Eishockey-Teams der Tampa Bay Lightning und Vegas Golden Knights befeuert, kümmert sich das Unternehmen nun auch um das Engagement der Fans im Stadion bei Live-Veranstaltungen wie den Matches des Los Angeles Football Club.

„Wir sind begeistert, mit dem LAFC zusammenzuarbeiten. Der Club ist ein fantastischer Partner, dem seine Fans wirklich am Herzen liegen. Dabei macht es keinen Unterschied, ob die Fans zuhause mitfiebern, ein Spiel unterwegs mitverfolgen oder direkt im ‚Banc of California‘-Stadium jubeln“, sagt Matthew Pierce, Gründer und CEO von Versus Systems. „Live-Veranstaltungen erleben gerade ein fulminantes Comeback und dieser Trend wird sich auch in den kommenden Monaten fortsetzen. Überall in den Vereinigten Staaten und auf der ganzen Welt kehren Live-Sportveranstaltungen, Konzerte und Events, die große Publikumsmassen anlocken, wieder ins Stadion und in die Arena zurück. Die Menschen wollen endlich wieder in Sicherheit tolle Gemeinschaftserlebnisse genießen. Versus trägt dazu bei, dem Publikum großartige Erlebnisse zu bescheren – egal, ob die Fans nun im Stadion oder zuhause feiern, oder mit Freunden an allen möglichen Orten der Welt zusammenkommen.“

Über Versus Systems

Versus Systems Inc. hat eine eigene Belohnungs- und Promotions-Engine entwickelt, die es Herausgebern, Entwicklern und Erzeugern von Streaming-Medien, Live-Veranstaltungen, Fernsehsendungen, Spielen, Apps und anderen Inhalten ermöglicht, innerhalb ihrer Inhalte echte Preise anzubieten. Das Publikum kann aus den angebotenen Preisen wählen und dann im Spiel oder in der Anwendung Herausforderungen absolvieren, um die Preise zu gewinnen. Die Plattform von Versus kann in Streaming-Medien, TV, Handy-, Konsolen- und PC-Spiele sowie in Handy-Apps integriert werden. Weitere Informationen finden Sie auf www.versussystems.com oder im offiziellen YouTube-Kanal von Versus Systems.