Fazit

Gelingt ein nachhaltiger Wochenschlusskurs oberhalb von 150,00 US-Dollar, steigt die Wahrscheinlichkeit auf einen anschließenden Anstieg an die projizierte Zielzone am 138,2 % Fibo bei 164,68 US-Dollar merklich an. Hierzu könnte dann das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MA5Y8J zum Einsatz kommen und birgt eine Renditechance von insgesamt 110 Prozent. Mit kurzzeitigen Zwischenstopps sollte allerdings bei 154,39 und 159,31 US-Dollar gemessen am Basiswert gerechnet werden. Eine Verlustbegrenzung sollte ein Niveau von vorläufig 145,00 US-Dollar nicht überschreiten, daraus ergibt sich ein potenzieller Ausstiegskurs im Schein von 0,68 Euro.