Mynaric kommt beim Ausbau der Produktionskapazitäten voran. Das Münchener Unternehmen hat nun seine erste Fertigungsstätte für die Serienproduktion von Laserkommunikationsprodukten eröffnet. An dem Standort am Sonder- und Forschungsflughafen Oberpfaffenhofen bei München sollen 2.000 Einheiten pro Jahr gefertigt werden können.„Größe, Layout und Abläufe der Einrichtung wurden so gestaltet, dass sie eine skalierbare ...