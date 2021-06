DGAP-News BitDAO schließt eine Finanzierungsrunde in Höhe von 230 Mio. US-Dollar ab, um eine der größten DAOs weltweit zu starten (deutsch) Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 18.06.2021, 13:52 | 35 | 0 | 0 18.06.2021, 13:52 | BitDAO schließt eine Finanzierungsrunde in Höhe von 230 Mio. US-Dollar ab, um eine der größten DAOs weltweit zu starten ^

BitDAO hat einen Private Sale mit einer Finanzierung von über 230 Mio. US-Dollar durch Investoren (Peter Thiel, Founders Fund, Pantera Capital und Dragonfly Capital) sowie andere Partner abgeschlossen

Bybit hat sich zu wiederkehrenden Beiträgen zu BitDAO verpflichtet BitDAO beabsichtigt, seine erheblichen finanziellen Ressourcen und seinen Talentpool einzusetzen, um die Innovation, die Zusammenarbeit und das Wachstum im Bereich der dezentralisierten Finanzwirtschaft (DeFi) zu verbessern

PANAMA CITY, PANAMA - Media OutReach - 16. Juni 2021 - BitDAO, eine der weltweit größten dezentralisierten autonomen Organisationen, hat einen Private Sale in Höhe von 230 Mio. US-Dollar mit anfänglichen Partnern, angeführt von Peter Thiel, Founders Fund, Pantera Capital und Dragonfly Capital, abgeschlossen. Zu den weiteren Projektteilnehmern gehören Alan Howard, Jump Capital, die Spartan Group, Fenbushi und Kain Warwick von Synthetix, insgesamt über 20 Institutionen und DeFi-Projekte. BitDAO soll eine entscheidende Rolle beim Wachstum der dezentralisierten Token Economy spielen

BitDAO beabsichtigt, die massenhafte Einführung von Open Finance und der dezentralisierten Token Economy zu fördern und voranzutreiben. Als ursprünglicher Unterstützer von BitDAO hat sich Bybit zu einem Beitrag von 2,5 BPS aus seinem Terminkontrakt-Handelsvolumen zum Treasury von BitDAO verpflichtet, was gemäß der Run Rate für Januar-Mai 2021 über 1,0 Mrd. US-Dollar pro Jahr entsprechen dürfte. Die wiederkehrenden Beiträge von Bybit zu BitDAO werden im Einklang mit dem geschäftlichen Wachstum von Bybit und dem Wachstum der gesamten Kryptobranche vorgenommen. Der anfängliche Schwerpunkt von BitDAO: Bereitstellung von Finanzierung, F&E und Liquidität

BitDAO setzt sich mit voller Kraft für DeFi ein und wird erhebliche finanzielle Ressourcen und seinen Talentpool dafür verwenden, das Wachstum von DeFi voranzutreiben, insbesondere in den Bereichen Finanzierung, F&E und Liquidität.

