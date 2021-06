---------------------------------------------------------------------------

VERIANOS SE berichtet vorläufige Zahlen zum Geschäftsjahr 2020

* EBITDA voraussichtlich bei EUR -2,7 Mio. (Vorjahr: EUR -1,3 Mio.)

* Verwaltungsratsmitglied Ole Sichter scheidet aus - Diego Fernández Reumann übernimmt Aufgaben



Köln, 18. Juni 2021 - Die VERIANOS SE (ISIN: DE000A0Z2Y48) hat ihre vorläufigen Zahlen zum Geschäftsjahr 2020 veröffentlicht. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) wird sich voraussichtlich auf EUR -2,7 Mio. belaufen (Vorjahr: EUR -1,3 Mio.). Die Umsatzerlöse liegen bei EUR 2,8 Mio. nach EUR 7,2 Mio. im Vorjahr. Das Konzernjahresergebnis beträgt voraussichtlich EUR -6,6 Mio. (Vorjahr: EUR -0,8 Mio.). Grund für die rückläufige Umsatz- und Ergebnisentwicklung waren zum einen bewusste Zurückhaltung bei neuen Investments in den Jahren 2018 und 2019 aufgrund der hohen und in Teilen überhöhten Marktpreise. Zum anderen wurden geplante Verkäufe in 2020, die das Ergebnis ebenfalls positiv beeinflusst hätten, wegen des Corona-bedingt unsicheren Marktumfeldes zurückgestellt. Die Kapitalausstattung der Gesellschaft zum Bilanzstichtag 31.12.2020 ist weiterhin solide mit einer vorläufigen Eigenkapitalquote von rund 42 %.

Tobias Bodamer, Managing Partner der VERIANOS SE: "Auch im Jahr 2020 waren wir mit klarem Kurs und diszipliniert im Interesse unserer Fonds-Anleger an den Immobilienmärkten tätig. Aufgrund der erhöhten Marktvolatilität durch die Corona-Pandemie haben sich für uns nun auch wieder interessante Einstiegsmöglichkeiten ergeben. In den vergangenen 12 Monaten (Mitte 2020 bis Mitte 2021) haben wir bereits das bisher mit Abstand höchste Investitionsvolumen der VERIANOS SE Historie realisieren können. Bei weiteren Investments befinden wir uns in fortgeschrittenen Verhandlungen. Wir bilden so eine stabile Ausgangsbasis für unsere geplante, positive Ergebnisentwicklung in den kommenden Jahren."



Darüber hinaus gibt die VERIANOS SE bekannt, dass Verwaltungsratsmitglied Ole Sichter aus persönlichen Gründen zum 30. Juni 2021 aus der Gruppe ausscheiden wird. Der Vorsitzende des Verwaltungsrats Diego Fernández Reumann wird dessen Aufgaben als geschäftsführender Direktor zusätzlich übernehmen.



Der vollständige Geschäftsbericht wird planmäßig zum 30. Juni 2021 veröffentlicht und wird unter https://www.verianos.com/investor-relations/ abrufbar sein.



Über VERIANOS



VERIANOS ist ein Real Estate Private Equity Unternehmen, das gemeinsam mit langfristig orientierten, privaten Investoren Immobilien mit hohem Wertschöpfungspotential in Europa erwirbt. Dabei fokussiert sich VERIANOS auf Impact und Value Investments im Small- & Mid-Cap Segment (Einzel-Objektvolumina zwischen EUR 5 und 25 Mio.).



Kontakt:

VERIANOS SE

Tobias Bodamer

T +49 221 200 46 105

Mail: ir@verianos.com



Finanz- und Wirtschaftspresse:

IR.on AG

Frederic Hilke

T +49 221 9140 970

Mail: verianos@ir-on.com



Sprache: Deutsch

Unternehmen: VERIANOS SE

Gürzenichstraße 21

50667 Köln

Deutschland

Telefon: +49 221 20046100

Fax: +49 221 20046140

E-Mail: ir@verianos.com

Internet: www.verianos.com

ISIN: DE000A0Z2Y48

WKN: A0Z2Y4

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, Stuttgart

