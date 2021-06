Berlin (ots) - Die genossenschaftlich orientierten Unternehmen der Agrar- und

Ernährungswirtschaft treiben die notwendige Transformation hin zu mehr

Nachhaltigkeit und Klimaschutz erfolgreich voran. Das zeigen die

Wirtschaftszahlen, die der Deutsche Raiffeisenverband (DRV) heute vorgelegt hat.

Gemeinsam haben die rund 1.800 Mitgliedsunternehmen im Jahr 2020 einen Umsatz in

Höhe von 64,5 Milliarden Euro erzielt. Zum Vergleich: Im Jahr 2019 waren es 64,9

Milliarden Euro. "Unter den Vorzeichen der Pandemie ist dies ein sehr gutes

Ergebnis. In der Krise beweist sich einmal mehr die Stärke der

genossenschaftlichen Idee", sagt DRV-Präsident Franz-Josef Holzenkamp.



Das Jahr 2020 war ein Stresstest für die gesamte deutsche Agrar- und

Ernährungswirtschaft. Die Corona-Pandemie, die Afrikanische Schweinepest und der

Brexit bildeten ein sehr herausforderndes Trio sowohl für die Wirtschaft als

auch für die Gesellschaft. "Glücklicherweise ist die Agrar- und

Ernährungswirtschaft im Vergleich zu anderen Branchen in Deutschland gut mit den

zum Teil dramatischen Turbulenzen zurechtgekommen. Unsere Mitgliedsunternehmen

haben einen sehr wichtigen Beitrag zur Versorgungssicherheit der Landwirtschaft

und der Bevölkerung geleistet", so Holzenkamp.







Während die Nachfrage aus dem Lebensmitteleinzelhandel zeitweise deutlich

angestiegen ist, ist der Absatz im weiten Bereich des Außer-Haus-Verzehrs

eingebrochen. Die DRV-Mitgliedsunternehmen waren durch diese differenzierten

Entwicklungen sehr unterschiedlich betroffen.



Die Warengenossenschaften bleiben die umsatzstärkste Sparte im

Raiffeisenverband. Ihr Anteil ist mit 37,5 Milliarden Euro stabil. Dennoch gab

es Verschiebungen innerhalb der einzelnen Segmente. So hat zum Beispiel der

Preissturz beim

befristete Mehrwertsteuersenkung zeigte Wirkung.



Annähernd stabil zeigt sich auch das Ergebnis der Milchwirtschaft mit 13,6

Milliarden Euro (Vgl. 2019: 13,5 Mrd. Euro). Die Folgen der Corona-Pandemie

trafen die Unternehmen unterschiedlich: Während die Nachfrage des

Lebensmitteleinzelhandels stark anstieg, brach der Absatz im

Großverbraucherbereich, Außer-Haus-Verzehr und in Italien kurzfristig massiv

Milchpreis lag für konventionelle Milch mit 4 Prozent Fett im

Jahresschnitt bei 32,84 Cent pro Kilogramm.



Einbußen mussten die Genossenschaften der Vieh- und Fleischwirtschaft hinnehmen.

Ihr Umsatz sank von 7,2 auf 6,7 Milliarden Euro. Für die Unternehmen dieser

Gruppe war das Jahr 2020 mit Corona-Pandemie und Afrikanischer Schweinepest eine

doppelte Herausforderung. Der Stau bei den Schlachtschweinen, die geringere







